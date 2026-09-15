وزیر خارجه پاکستان و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تحولات منطقه‌ای و اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت‌وگو کردند.

جوان آنلاین: معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در تماس تلفنی با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره تحولات جاری منطقه و اهمیت اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای کاهش تنش‌ها گفت‌وگو کرد.

اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در تماس تلفنی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره «تحولات جاری در منطقه» گفت‌وگو کرد.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد دو طرف توافق کردند که اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد همچنان بهترین مسیر برای کاهش تنش‌هاست. گروسی نیز آمادگی آژانس را برای ارائه هرگونه حمایت فنی لازم به‌منظور اجرای این توافق اعلام کرد.

این تفاهم‌نامه که ۱۷ ژوئن امضا شده بود، قرار بود زمینه آغاز یک دوره ۶۰ روزه مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا را فراهم کند و شامل مفادی درباره بازگشایی تنگه هرمز نیز بود؛ تنگه‌ای که در جریان جنگ به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تنش تبدیل شده است.

این توافق در اواسط اوت و در پی نقض آتش بس توسط آمریکا منقضی شد. با وجود تلاش میانجی‌هایی مانند پاکستان و قطر برای احیای مذاکرات، اجرای این توافق همچنان متوقف مانده و ایران نیز تا زمان دریافت تعهدات جدید از سوی آمریکا، محدودیت‌های اعمال‌شده بر تردد در تنگه هرمز را حفظ کرده است.

دار همچنین بر «تعهد پایدار پاکستان به پیشبرد اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و احترام به حقوق بین‌الملل و معاهدات» تأکید کرد.