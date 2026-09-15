مدیر مرکز مطالعات راهبردی ژنو، با اشاره به کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و تاثیر قیمت انرژی بر انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا تاکید کرد که سرنوشت صندوق های رای آمریکا در دست ایران است.

جوان آنلاین: «رضا سعد» مدیر مرکز مطالعات راهبردی ژنو به شبکه خبری «العهد» گفت: ایران زمام امور تنگه حیاتی هرمز را در دست دارد.

وی با اشاره به عبور بخش قابل توجهی از انرژی جهان از تنگه هرمز و بسته بودن آن به خاطر جنگ افروزی آمریکا در منطقه تصریح کرد: ایران سرنوشت اقتصاد جهانی و حتی (نتیجه) صندوق های انتخاباتی آمریکا را کنترل می‌کند.

ایران قادر به تاب‌آوری در برابر جنگ اقتصادی است

این پژوهشگر، مرحله کنونی جنگ در منطقه را «جنگ اقتصادی» توصیف کرد و گفت: برخلاف آمریکا، ایران قادر به تاب‌آوری در برابر جنگ اقتصادی است.