جوان آنلاین: «رضا سعد» مدیر مرکز مطالعات راهبردی ژنو به شبکه خبری «العهد» گفت: ایران زمام امور تنگه حیاتی هرمز را در دست دارد.
وی با اشاره به عبور بخش قابل توجهی از انرژی جهان از تنگه هرمز و بسته بودن آن به خاطر جنگ افروزی آمریکا در منطقه تصریح کرد: ایران سرنوشت اقتصاد جهانی و حتی (نتیجه) صندوق های انتخاباتی آمریکا را کنترل میکند.
ایران قادر به تابآوری در برابر جنگ اقتصادی است
این پژوهشگر، مرحله کنونی جنگ در منطقه را «جنگ اقتصادی» توصیف کرد و گفت: برخلاف آمریکا، ایران قادر به تابآوری در برابر جنگ اقتصادی است.