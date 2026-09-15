شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۷۸۹ نفر رسید

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۳ شهید جدید به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شده و ۲۷ فلسطینی نیز زخمی شدهاند.
به گزارش مهر، این وزارتخانه بیان کرد: همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و تیمهای امدادی به دلیل شرایط موجود هنوز قادر به دسترسی به آنان نیستند.
بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۱۳۷۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۶۸۶ نفر زخمی شدهاند. همچنین پیکر ۸۳۱ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۷۸۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۷۹۸ نفر رسیده است.