جوان آنلاین: «علی عمار» نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان امروز سهشنبه در پاسخ به اعتراض «پولا یعقوبیان» به اظهاراتش تاکید کرد: مقاومت تا زمانی که یک وجب از خاک ما اشغال باشد، پابرجا خواهد ماند.
به گزارش ایسنا، نماینده حزبالله در واکنش به مطالب بیان شده در ابتدای جلسه امروز پارلمان درباره جنگ و پیامدهای آن گفت: امیدوار بودم که نواف سلام، نخستوزیر لبنان سیاستی را اتخاذ نکند که تاریخچه تجاوز اسرائیل به لبنان حتی قبل از پیدایش مقاومت، نادیده بگیرد.
این در حالی است که نواف سلام در جلسه پرسش و پاسخ پارلمان گفت: امروز ما با شرکای عرب و بینالمللی خود برای حمایت از نیروهای مسلح خود همکاری میکنیم. تا زمانی که جنگ در جنوب ادامه داشته باشد، هیچ امنیت یا ثباتی وجود نخواهد داشت.
وی ادعا کرد: میخواهیم جنگ را پایان دهیم، به عقبنشینی اسرائیل دست یابیم و بازگشت آوارگان و زندانیان را تضمین
سلام در سخنرانی خود در جلسه پارلمان برای پرسش از دولت گفت: لبنان به حاکمیت خود بر تمام سرزمینهایش پایبند است و این امر مستلزم خروج اسرائیل از آنهاست.