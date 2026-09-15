کد خبر: 1379581
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراف رسمی پنتاگون به کاهش زرادخانه پیشرفته آمریکا

پنتاگون خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که بازرسی کل وزارت جنگ آمریکا نخستین گزارش خود را در مورد پیامدهای جنگ با ایران منتشر و ضمن اذعان به کمبود سلاح‌های پیشرفته، برآورد اولیه از خسارات وارده به هواپیماها، پایگاه‌ها و اماکن دیپلماتیک آمریکایی در خاورمیانه را ارائه کرد.

جوان آنلاین: در این گزارش آمده که جنگ آمریکا با ایران «منجر به کمبود در موجودی تسلیخات راهبردی شده و تنگناهای صنعتی برای تأمین مجدد مهمات (پیشرفته) را عیان کرده است». کارشناسان پیش از این گفته بودند که حدود سه سال طول می‌کشد تا پیمانکاران نظامی موشک‌های پیشرفته و موشک های پدافند هوایی را به سطح قبل از جنگ برسانند.

این گزارش بازه زمانی ۱ آوریل تا ۳۰ ژوئن (۱۲ فروردین تا ۹ تیر) را پوشش داده و معترف است که حملات ایران به صدها ساختمان و سازه دیگر در پایگاه‌های ایالات متحده در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب رسانده و آنها را ویران کرده است.

در این گزارش آمده که پایگاه دریایی آمریکا در بحرین، که مرکز لجستیک نیروی دریایی آمریکا در منطقه به شمار می رود، با پهپادها و موشک‌های بالستیک ایرانی هدف قرار گرفته است. فرماندهی مرکزی آمریکا مجبور شد خطوط تدارکاتی خود را به مراکز جایگزین بسیار دورتر، از جمله دیگو گارسیا، پایگاه مشترک آمریکا و انگلیس در اقیانوس هند، تغییر دهد. در این گزارش آمده که برای پشتیبانی از عملیات در خاورمیانه، به "چرخه‌های لجستیکی ۱۴ تا ۱۸ روزه" نیاز بود.

گزارش بازرسی کل پنتاگون موید آن است که ده‌ها هواپیما و پهپاد آمریکایی نیز توسط ایران نابود شده یا آسیب دیدند که از جمله آنها نابودی ۳۰ پهپاد ام-کیو ۹ است که هر کدام حدود ۳۰ میلیون دلار ارزش داشتند. هفت هواپیمای سوخت‌رسان کی-سی ۱۳۵ نیز آسیب دیده یا نابود شدند که از جمله آنها به پنج فروندی که در عربستان سعودی توسط مهمات ایرانی مورد اصابت قرار گرفتند، اشاره کرد.

یک فروند سوخترسان مشابه نیز در عراق سقوط کرد و شش نفر از نیروهای نظامی پس از برخورد با یک کی-سی ۱۳۵ دیگر کشته شدند. این تلفات و مرگ خلبان هلیکوپتری که در دریای عرب سقوط کرد، به عنوان رویدادهای غیرخصمانه ذکر شده‌اند. یازده عضو دیگر ارتش آمریکا در فهرست «کشته‌شدگان در حین عملیات» در کویت، عراق، اردن و عربستان سعودی قرار دارند.

پیت هگست، وزیر جنگ دولت ترامپ، در اواخر ماه ژوئیه به کنگره گفت که این جنگ تاکنون ۳۷.۵ میلیارد دلار هزینه برای آمریکا داشته است.

با این حال، هزینه‌های خسارات وارده به تأسیسات دیپلماتیک آمریکا پیشتر به طور عمومی منتشر نشده بود. طبق این گزارش، اماکن دیپلماتیک آمریکا در عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در اثر حملات ایران آسیب دیده‌اند و هزینه تخمینی آن ۱۸۴ میلیون دلار بوده است.

برچسب ها: پنتاگون ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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