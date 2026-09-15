عضو مجلس نمایندگان آمریکا با اعلام قصد خود برای ارائه قطعنامه‌ای جهت استیضاح «دونالد ترامپ» گفت رئیس‌جمهور آمریکا با نقض سوگند ریاست‌جمهوری و سوءاستفاده از اختیارات خود به «تهدیدی بزرگ برای دموکراسی و قانون اساسی» تبدیل شده و باید استیضاح، محاکمه و از سمت خود برکنار شود.

جوان آنلاین: «ال گرین» عضو مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت تگزاس در صحن مجلس اعلام کرد قصد دارد قطعنامه‌ای را برای استیضاح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل «جرایم سنگین و تخلفات» مطرح کند.

به گزارش ایسنا، گرین گفت ترامپ با عمل نکردن به سوگند قانونی خود برای «حفظ، حمایت و دفاع از قانون اساسی ایالات متحده»، قانون اساسی را نقض کرده و به «تهدیدی بزرگ برای دموکراسی و قانون اساسی» آمریکا تبدیل شده است.

این نماینده آمریکایی در توضیح محور اصلی قطعنامه خود، دولت ترامپ را متهم کرد که از اختیارات ریاست‌جمهوری در اداره نهادهای مهاجرتی و مرزی سوءاستفاده کرده و از عملکرد آنها در مواردی که حقوق اساسی شهروندان، آزادی بیان، دادرسی عادلانه و نظارت قضایی را نقض کرده، حمایت کرده است.

گرین همچنین گفت دولت ترامپ در برابر کشتارهای غیرموجه توسط مأموران فدرال از مأموران حمایت کرده و مانع پاسخگویی و تحقیقات کامل شده است. او گفت چنین رفتاری در حال سوق دادن جمهوری آمریکا به سوی یک «نظام اقتدارگرا» است.

وی چهار محور کلی را برای استدلال خود مطرح کرد: استفاده از نیروهای مهاجرتی و مرزی به شکلی که به گفته او آنها را در جایگاه «قاضی، هیئت منصفه، دادستان و مجری حکم» قرار می‌دهد؛ فعالیت این نیروها با ناشناس ماندن و محرمانگی؛ تضعیف آزادی‌های مدنی و آزادی بیان؛ و تضعیف نظارت دستگاه قضایی.

گرین در پایان قطعنامه خود تأکید کرد که رفتار ترامپ به باور او مصداق سوءاستفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری و نقض سوگند ریاست‌جمهوری است و نتیجه گرفت: «دونالد جان ترامپ با چنین رفتاری مستحق استیضاح، محاکمه و برکناری از سمت است.»