جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی خطاب به محافل سیاسی این رژیم توصیه کرده که از درگیری نظامی با نیروهای انصارالله یمن بپرهیزند.

بر اساس این گزارش، ارتش صهیونیستی تاکید کرده که نباید کاری انجام داد که تل آویو در رأی درگیری نظامی با نیروهای انصارالله قرار بگیرد و باید بر روی تحرکات سیاسی متمرکز شد.

نشست های میان مسئولان امنیتی رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته پشت درهای بسته حول این محور بوده است که به جای اقدام نظامی در پی پیشروی نیروهای یمنی در المخا و دیگر نقاط راهبردی یمن نزدیک تنگه باب المندب باید دست به اقدامات سیاسی زد.

رژیم صهیونیستی تلاش کرده خیلی از لحاظ رسانه ای به دستاوردهای نظامی نیروهای یمنی نپردازد. ارتش اشغالگر معتقد است نیروهای یمنی با به دست گرفتن کنترل باب المندب می توانند بر روند حرکت کشتی ها در این منطقه راهبردی تأثیر بگذارند.