تداوم اعتراضات مردمی در سوریه برای دومین روز متوالی

افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی در سوریه، مردم این کشور را برای دومین روز متوالی به خیابان‌ها کشاند. معترضان خواستار سرنگونی رژیم جولانی هستند.

جوان آنلاین: افزایش قیمت سوخت و کالاهای معیشتی در سوریه برای دومین روز متوالی اعتراضات مردمی را در این کشور به دنبال داشته است.

به گزارش مهر، در همین رابطه تعدادی از معترضان سوری شب گذشته به چندین مرکز پلیس در شهرهای مختلف حمله کردند.

شرکت کنندگان در این اعتراضات، رژیم ابومحمد الجولانی را مسئول شرایط وخیم اقتصادی در سوریه می‌دانند و خواستار سرنگونی رژیم جولانی شده اند.

اعتراضات مردمی در سوریه علیه افزایش قیمت سوخت در این کشور هشت شهر و استان را در برگرفت و نگرانی ها را در خصوص افزایش قیمت حمل و نقل، مواد غذایی و کالا تشدید کرده است.

بر اساس این گزارش، معترضان سوری در حلب، ادلب، حماه، ریف دمشق، درعا، رقه، دیرالزور و حسکه با برگزاری تظاهرات و آتش زدن لاستیک خودروها و بستن مسیرهای اصلی و بین المللی خشم خود را نسبت به عملکرد رژیم جولانی نشان دادند.

تعدادی از نمایندگان پارلمان سوریه نیز با امضای یک درخواست مشترک، خواهان برگزاری نشست فوری با محمد البشیر وزیر انرژی این کشور شدند.

پیشتر وزارت انرژی سوریه اعلام کرد که افزایش قیمت سوخت در این کشور به دلیل افزایش استثنایی هزینه جهانی تأمین این محصولات، همزمان با تعطیلی پالایشگاه بانیاس به دلیل تعمیرات بوده است.