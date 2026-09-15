کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس در حاشیه جشن شب سرخ از خبرنگاران خواست پیگیر برخورد کمیته انضباطی با باشگاه هایی که به تیم امید بازیکن ندادند باشند: از کمیته انضباطی می‌خواهیم با تیم هایی که به تیم امید بازیکن ندادند همان‌طور که وعده داده بودند، برخورد شود. از کمیته انضباطی بپرسید نامه زدید که باشگاه‌هایی که به تیم امید بازیکن ندادند، جریمه می شوند، آیا این جریمه انجام می شود؟ منظورم استقلال و تراکتور است/ رای کمیته انضباطی در خصوص یاسر آسانی آنچه می‌خواهیم نباشد، این پرونده را از طریق CAS دنبال می کنیم.