سازمان فلسطینی: رژیم صهیونیستی مسئول جان یک مادر اسیر و نوزادش است

جوان آنلاین: سازمان امور اسیران فلسطینی اعلام کرد که مسئولیت کامل جان «دانا جوده»، اسیر ۳۵ ساله فلسطینی و نوزادش، بر عهده مقامات رژیم صهیونیستی است.
این نهاد تأکید کرد: بازداشت دانا جوده در حالی که باردار بوده و مجبور کردن وی به زایمان در داخل زندان، جنایتی مغایر با قوانین بینالمللی است.
سازمان امور اسیران فلسطینی همچنین ادامه نقض حقوق اسیران زن فلسطینی را محکوم کرد و گفت این اقدامات، ناتوانی جامعه بینالمللی در متوقف کردن اقدامات رژیم صهیونیستی را آشکار میکند.
باشگاه اسیر فلسطین نیز رژیم صهیونیستی و سازمان زندانهای این رژیم را مسئول کامل جان این زن اسیر ۳۵ ساله فلسطینی، و نوزاد دخترش دانست که امروز در داخل زندان «دامون» به دنیا آمد.
باشگاه اسیر در بیانیهای اعلام کرد جوده، اهل شهرک «عراق التایه» در استان نابلس، حدود ۶ ماه پیش در حالی که باردار بود، بازداشت و به حبس اداری منتقل شد و در تمام دوران بارداری از مراقبتهای پزشکی و بهداشتی لازم محروم ماند.
در این بیانیه آمده است سازمان زندانهای رژیم صهیونیستی این زن اسیر را وادار کرد نوزاد خود را در داخل زندان به دنیا بیاورد؛ اقدامی که نقض آشکار قوانین بینالمللی و اصول انسانی مربوط به حمایت و مراقبت از زنان باردار و کودکان به شمار میرود.
باشگاه اسیر تاکید کرد بازداشت جوده در دوران بارداری، انتقال او به حبس اداری و وادار کردنش به تحمل شرایط بارداری و زایمان در زندان، سطح بیسابقهای از نقض حقوق و رفتار وحشیانه علیه زنان اسیر فلسطینی را نشان میدهد.
بر اساس این بیانیه، جوده حدود ۶ ماه را در حبس اداری سپری کرده و قرار است فردا سهشنبه با پایان مدت حکم بازداشت اداریاش آزاد شود و همراه با نوزادی که پشت میلههای زندان به دنیا آمده است، از زندان خارج شود.
باشگاه اسیر خاطر نشان کرد پرونده جوده به فهرست طولانی نقضهایی افزوده میشود که زنان اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی با آن روبهرو هستند؛ از جمله شرایط سخت بازداشت، محرومیت از حقوق اولیه و فقدان مراقبتهای پزشکی مناسب.
این نهاد همچنین از جامعه بینالمللی خواست مسئولیت خود را در قبال آنچه بر اسرای زن و مرد فلسطینی میگذرد، بر عهده بگیرد