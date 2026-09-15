کد خبر: 1379562
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۰
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نماینده پارلمان عراق: توسعه توان پدافند هوایی کشور در مرحله کنونی ضروری است

عراق یکی از اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق با اشاره به ضعف تسلیحاتی ارتش این کشور به ویژه در زمینه مقابله با حملات موشکی و پهپادی، بر ضرورت توسعه و تقویت سامانه‌های دفاع هوایی در برهه کنونی تاکید و اعلام کرد: ماهیت جنگ مدرن، داشتن ابزارها و فناوری‌های پیشرفته‌ نظامی را ضروری می‌سازد.

جوان آنلاین: «جواد الساعدی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، ضعف قابلیت‌های تسلیحاتی ارتش عراق، به ویژه در زمینه پهپادها و موشک‌ها را تایید و اعلام کرد: تجهیزات کلاسیک دیگر برای همگام شدن با پیشرفت‌های سریع نظامی جهانی کافی نیستند.

الساعدی گفت: توسعه سیستم‌های پدافند هوایی در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است. ماهیت جنگ مدرن، داشتن ابزارها و فناوری‌های پیشرفته‌ای را که با تکامل مداوم در میدان نبرد، به ویژه در زمینه سلاح‌ها و فناوری نظامی، همگام باشند، ضروری می‌سازد.

وی افزود: ارتش عراق برای مقابله با تهدیدات به ویژه پهپادها و موشک‌ها از هر نوع، باید قابلیت‌های فناوری و تسلیحاتی خود را مدرن کند. تکیه بر سلاح‌ها و ابزارهای سنتی دیگر در مواجهه با ماهیت به سرعت در حال تحول تهدیدات کافی نیست.

الساعدی بیان کرد: اقدامات مربوط به توسعه، تجهیز و بهبود قابلیت‌های دفاعی ارتش و نیروهای امنیتی در اولویت‌های اصلی دولت قرار گرفته است. با توجه به چالش‌های فزاینده در منطقه و پیامدهای احتمالی آنها بر امنیت و ثبات عراق، این مسائل با فرمانده کل نیروهای مسلح و مقامات امنیتی مطرح و در میان گذاشته شده است.

گفتنی است که واشنگتن در راستای خدمت به منافع رژیم صهیونیستی، مانع تجهیز و تقویت پدافند هوایی عراق است و با کنترل حریم هوایی این کشور در صدد استفاده از آن برای تجاوز به همسایگانش است.

برچسب ها: عراق ، جنگ ایران و آمریکا ، نظامی
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