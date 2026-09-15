نماینده پارلمان عراق: توسعه توان پدافند هوایی کشور در مرحله کنونی ضروری است

جوان آنلاین: «جواد الساعدی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، ضعف قابلیتهای تسلیحاتی ارتش عراق، به ویژه در زمینه پهپادها و موشکها را تایید و اعلام کرد: تجهیزات کلاسیک دیگر برای همگام شدن با پیشرفتهای سریع نظامی جهانی کافی نیستند.
الساعدی گفت: توسعه سیستمهای پدافند هوایی در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است. ماهیت جنگ مدرن، داشتن ابزارها و فناوریهای پیشرفتهای را که با تکامل مداوم در میدان نبرد، به ویژه در زمینه سلاحها و فناوری نظامی، همگام باشند، ضروری میسازد.
وی افزود: ارتش عراق برای مقابله با تهدیدات به ویژه پهپادها و موشکها از هر نوع، باید قابلیتهای فناوری و تسلیحاتی خود را مدرن کند. تکیه بر سلاحها و ابزارهای سنتی دیگر در مواجهه با ماهیت به سرعت در حال تحول تهدیدات کافی نیست.
الساعدی بیان کرد: اقدامات مربوط به توسعه، تجهیز و بهبود قابلیتهای دفاعی ارتش و نیروهای امنیتی در اولویتهای اصلی دولت قرار گرفته است. با توجه به چالشهای فزاینده در منطقه و پیامدهای احتمالی آنها بر امنیت و ثبات عراق، این مسائل با فرمانده کل نیروهای مسلح و مقامات امنیتی مطرح و در میان گذاشته شده است.
گفتنی است که واشنگتن در راستای خدمت به منافع رژیم صهیونیستی، مانع تجهیز و تقویت پدافند هوایی عراق است و با کنترل حریم هوایی این کشور در صدد استفاده از آن برای تجاوز به همسایگانش است.