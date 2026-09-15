ارتش رژیم صهیونیستی در نشست محرمانه به مقام‌های سیاسی این رژیم توصیه کرده است از اقدام نظامی مستقیم و حمله پیش‌دستانه علیه انصارالله خودداری کرده و به جای آن، مسیر دیپلماتیک و تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی و منطقه‌ای را دنبال کنند.

جوان آنلاین: روزنامه عبری «هآرتص» گزارش داد، مقام‌های ارشد دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در نشست‌های محرمانه روزهای اخیر، مقام‌های نظامی بر ضرورت تمرکز بر تلاش‌های دیپلماتیک برای تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی و منطقه‌ای در برابر انصارالله یمن تأکید کرده‌اند.

این نشست‌ها پس از آن برگزار شد که جنبش انصارالله یمن کنترل شهر بندری «مُخا» و چند نقطه راهبردی دیگر در نزدیکی تنگه باب‌المندب را به دست گرفت.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی گفته است تهدید ناشی از اقدامات انصارالله یمن صرفاً متوجه اسرائیل نیست و ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی دارد؛ به‌ویژه آنکه تحولات اخیر در مناطق راهبردی دریای سرخ و اطراف تنگه باب‌المندب می‌تواند بر امنیت کشتیرانی بین‌المللی، روند تجارت جهانی و ثبات اقتصادی کشورها تأثیرگذار باشد.

مقامات نظامی رژیم صهیونیستی تأکید کرده‌اند که یک اقدام نظامی محدود نمی‌تواند راه‌حلی بلندمدت برای مقابله با این تهدید فراهم کند و ورود مستقیم اسرائیل به جبهه یمن ممکن است این رژیم را در خط مقدم رویارویی نظامی با انصارالله قرار دهد.

بر همین اساس، ارتش رژیم صهیونیستی توصیه کرده است در شرایط کنونی به جای آغاز یک عملیات نظامی مستقیم، تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای بین‌المللی کردن مسئله و جلب مشارکت کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی دنبال شود.

در همین ارتباط، یک مقام ارشد اسرائیلی نیز در گفت‌وگو با روزنامه «هاآرتص» گفت که تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با انصارالله ضروری است و در غیر این صورت، بی‌ثباتی در یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان افزایش خواهد یافت.

در همین حال، منابع نظامی رژیم صهیونیستی مدعی شده‌اند که با وجود تأکید ارتش بر پرهیز از اقدام نظامی مستقیم، برای سناریوی مقابله با انصارالله آماده می‌شوند.

خودداری اسرائیل از ورود مستقیم به درگیری با انصار الله

مقام‌های نظامی رژیم صهیونیستی گفته‌اند، اهمیت تهدید انصارالله را نباید صرفاً بر اساس توان نظامی این جنبش ارزیابی کرد، بلکه گسترش عرصه‌های درگیری و امکان اختلال در تجارت دریایی از مهم‌ترین ابعاد این تهدید به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی بر این باور است که تبدیل مسئله انصارالله به یک موضوع بین‌المللی می‌تواند باعث شود ایران همچنان در کانون توجه و رایزنی‌های بین‌المللی قرار داشته باشد؛ چرا که به ادعای مقام‌های اسرائیلی، انصارالله از حمایت و پشتیبانی تهران برخوردار است.

هاآرتص با اشاره به واکنش کشورهای منطقه و نگرانی مصر و عربستان سعودی نسبت به تحولات اخیر نوشت، این تحولات از نگاه دستگاه امنیتی می‌تواند زمینه را برای مشارکت بیشتر مصر، عربستان و دیگر کشورهای منطقه در یک ائتلاف منطقه‌ای با محوریت اقدامات دیپلماتیک فراهم کند.

در همین چارچوب، گزارش این روزنامه تأکید می‌کند که در شرایط کنونی رژیم صهیونیستی تمایلی به ورود مستقیم به درگیری میان انصارالله و عربستان سعودی ندارد و هم‌زمان تلاش‌هایی برای گفت‌وگو با شرکای منطقه‌ای با مشارکت و هدایت آمریکا در جریان است.