در بحبوحه گزارش‌ها درباره کمبود مهمات و فشار بر زنجیره تأمین تسلیحاتی آمریکا، یک رسانه صهیونیستی از توقف یک توافق مهم امنیتی میان تل‌آویو و واشنگتن و تعویق تحویل بالگردهای تهاجمی آپاچی به ارتش این رژیم خبر داد.

جوان آنلاین: همزمان با انتشار گزارش پنتاگون درباره کمبود مهمات و ایجاد تنگنا در زنجیره تأمین ارتش آمریکا در پی جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از ناکامی تل‌آویو در نهایی‌کردن قرارداد خرید ۱۲ فروند بالگرد تهاجمی آپاچی از شرکت آمریکایی بوئینگ خبر داد.

بر اساس این گزارش، خط تولید ۱۲ بالگرد آپاچی در بوئینگ برای اسرائیل در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل پرداخت‌نشدن منابع مالی در بازه زمانی تعیین‌شده، این بالگردها احتمالا به مشتری بعدی واگذار خواهند شد.

شبکه ۱۲ نوشت، در صورت نبود یک مداخله فوق‌العاده برای حفظ قرارداد، بالگردهای جدید ممکن است با تأخیری تا سه سال در اختیار ارتش رژیم صهیونیستی قرار گیرند.

این نخستین بار نیست که محدودیت‌های مالی و مشکلات زنجیره تأمین بر برنامه‌های تسلیحاتی تل‌آویو اثر می‌گذارد و شبکه ۱۲ پیش‌تر نیز درباره تأخیر در تحویل تجهیزات نظامی خریداری‌شده از آمریکا گزارش داده بود.

بحران بودجه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به خرید بالگرد محدود نیست. شبکه «کان ۱۱» پیش‌تر گزارش داده بود که ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل کمبود شدید بودجه و ناتوانی در تأمین قطعات یدکی، در حال بررسی خارج کردن چندین گردان تانک از چرخه عملیاتی است.

همچنین شرکت «البیت سیستمز» قرار است تولید برخی گلوله‌های مورد استفاده تانک‌های مرکاوا را متوقف کند و احتمال توقف خطوط تولید گلوله‌های توپخانه و مهمات خمپاره‌ای نیز مطرح شده است.

بدهی میلیاردی ارتش اسرائیل به صنایع نظامی

بحران مالی ارتش رژیم صهیونیستی در شرایطی تشدید شده است که اختلاف میان نهادهای سیاسی و نظامی این رژیم بر سر افزایش بودجه نظامی بالا گرفته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی با افزایش ۴۰ میلیارد شِکلی (حدود ۱۳ میلیارد دلار) در بودجه نظامی که به دستور بنیامین نتانیاهو در نظر گرفته شده، موافقت عملی نکرده است.

یک مقام نظامی نیز به شبکه «کان» گفته است که ارتش بیش از ۱۵ میلیارد شِکل به صنایع دفاعی بدهکار است و تداوم این وضعیت، توانایی ارتش برای حفظ آمادگی و اجرای عملیات همزمان در چند جبهه را محدود می‌کند.

یک منبع ارشد امنیتی نیز به شبکه ۱۲ گفت: «ما نمی‌توانیم قرارداد امضا و تجهیزات تهیه کنیم»، و هشدار داد که این وضعیت در شرایط بی‌ثباتی منطقه و رقابت تسلیحاتی با رقبای رژیم صهیونیستی، هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت.

همزمانی با بحران مهمات در ارتش آمریکا

این تحول در حالی رخ می‌دهد که بر اساس گزارش شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی‌نیوز، بازرس کل وزارت جنگ ایالات متحده (پنتاگون) در نخستین گزارش خود درباره جنگ علیه ایران، از پیامدهای سنگین این تجاوز بر ذخایر تسلیحاتی و زنجیره تأمین نظامی آمریکا خبر داده است.

بر اساس این گزارش، جنگ با ایران حدود ۳۳.۴ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته که از این میزان، ۲۲.۳ میلیارد دلار مربوط به مهمات، ۳.۷ میلیارد دلار مربوط به تجهیزات از دست‌رفته و ۷.۴ میلیارد دلار مربوط به سایر هزینه‌ها بوده است.

بازرس کل پنتاگون همچنین اعلام کرده است که این درگیری به کمبود مهمات در ارتش آمریکا و ایجاد تنگنا در زنجیره‌های تأمین منجر شده است.

در این گزارش همچنین به انهدام یا وارد آمدن خسارت سنگین به چهار فروند جنگنده F-۱۵E، یک فروند F-۳۵A و یک فروند هواپیمای تهاجمی A-۱۰ اشاره شده است. همچنین ۱۲ فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵، ۹ هواپیمای دیگر و بیش از ۳۰ فروند پهپاد پیشرفته MQ-۹ نیز منهدم شده‌اند.