مدیر کل بیمارستان‌های غزه ضمن هشدار درباره تصمیم سازمان جهانی بهداشت برای توقف تامین سوخت مورد نیاز بیمارستان‌های این منطقه تا چند روز آینده، گفت: این تصمیم، سلامت بیماران و امکان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در غزه را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جوان آنلاین: محمد زقوت درباره پیامدهای قطع سوخت مورد نیاز بیمارستان‌ها و موسسه‌های درمانی خصوصی فعال در نوار غزه از ۲۸ شهریور ماه هشدار داد.

وی تاکید کرد: این تصمیم، خدمات حیاتی بهداشتی را تهدید می‌کند و عواقب جدی برای جان بیماران خواهد داشت. قطع سوخت در حالی صورت می‌گیرد که ده‌ها بیمارستان از قبل فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و تنها ۶ بیمارستان دولتی فعال هستند. بیمارستان‌های خصوصی نقش اساسی در ارائه خدمات درمانی و کاهش فشار بر وزارت بهداشت دارند.

مدیر کل بیمارستان‌های نوار غزه بیان کرد: بیمارستان‌های خصوصی علاوه بر جراحی‌های برنامه‌ریزی‌شده، خدمات آندوسکوپی، درمان‌های سرپایی، مراقبت‌های اورژانسی و نزدیک به ۵۰ درصد از خدمات زایمان را در نوار غزه ارائه می‌دهند و قطع سوخت، این خدمات را مختل خواهد کرد.

زقوت از سازمان جهانی بهداشت و سایر سازمان‌های بین‌المللی به دلیل نحوه برخوردشان با وضعیت بهداشت و درمان در نوار غزه انتقاد و اعلام کرد: آنها با این وضعیت طوری رفتار می‌کنند که گویی نوار غزه از مرحله جنگ و اضطراری به مرحله بهبودی رسیده است، در حالی که به دلیل ادامه حملات اسرائیل همچنان در وضعیت اضطراری قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: بخش بهداشت و درمان غزه با مشکل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی روبه‌رو است که این امر فشار را بر بیمارستان‌های در حال فعالیت افزایش می‌دهد. بیمارستان‌های خصوصی نیز با کمبود شدید سوخت موتور برق و قطعات یدکی مواجه هستند. خرابی موتور برق در بیمارستان خصوصی «العربی» منجر به از کار افتادن تنها دستگاه سی‌تی‌اسکن در شهر غزه شده است.

او افزود: این نقص باعث می‌شود بیمارانی که نیاز به سی‌تی‌اسکن دارند، برای انجام معاینات لازم، با آمبولانس از مسافت‌های طولانی به بیمارستان ناصر در «خان یونس» منتقل شوند.

زقوت از سازمان جهانی بهداشت خواست تا تصمیم خود مبنی بر توقف تأمین سوخت را لغو کند و با تأمین گازوئیل، قطعات یدکی و سوخت موتور برق از بیمارستان‌های خصوصی حمایت کند تا از ادامه فعالیت و توانایی آنها در ارائه خدمات درمانی به بیماران اطمینان حاصل شود.