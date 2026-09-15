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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳
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نتایج یک نظرسنجی: دموکرات‌ها در آستانه انتخابات میان دوره‌ای پیشتاز شدند

ترامپ نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد حزب دموکرات چند هفته مانده به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای، با اختلاف هفت درصدی از حزب جمهوری‌خواه جلو افتاده است؛ نتیجه‌ای که می‌تواند به معنای پیچیده شدن دستور کار دونالد ترامپ در دو سال باقیمانده از دولت دوم او باشد.

جوان آنلاین: براساس نتایج یک نظرسنجی جدید که پس از برگزاری نخستین کنوانسیون میان دوره‌ای جمهوری خواهان در هفته گذشته برگزار شد، نرخ محبوبیت عمومی ترامپ از پایین‌ترین سطح خود اندکی افزایش یافته است، اما آمریکایی‌ها همچنان از دموکرات‌ها برای قدرت گرفتن دوباره در کنگره حمایت بیشتری ابراز کردند.

به گزارش ایرنا، مطابق این نظرسنجی چهار روزه، ۶۳ درصد از آمریکایی‌ها شامل ۴ نفر از هر ۱۰ نفر حامی حزب جمهوری‌خواه و ۹ نفر از هر ۱۰ طرفدار دموکرات‌ها، با پیشنهاد ترامپ برای دریافت سود سهام پنج هزار دلاری در صورت پیروزی حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر (آبان) مخالفت کردند.

براساس نتایج این نظرسنجی، نزدیک به ۳۵ درصد آمریکایی‌ها به عملکرد ترامپ در کاخ سفید رای مثبت دادند که نسبت به ۳۳ درصد نظرسنجی رویترز/ایپسوس مورخ ۲۸ تا ۳۱ اوت (۶ تا ۹ شهریور) که پایین‌ترین سطح محبوبیت در دوران ریاست جمهوری وی بود، اندکی افزایش یافته است.

رویترز یادآوری کرده است که محبوبیت ترامپ از زمان آغاز جنگ علیه ایران در ماه فوریه (اسفند ۱۴۰۴) که باعث بروز اختلال در صادرات نفت از خاورمیانه و بالا رفتن قیمت بنزین در ایالات متحده شده، کاهش یافته است. از زمان آغاز این جنگ، جمهوری‌خواهان حامی ترامپ نیز بخشی از حمایت مردمی را از دست داده اند و در هفته‌های اخیر، برتری دیرینه به عنوان حزب بهتر در حوزه سیاست‌های اقتصادی را نیز واگذار کرده‌اند.

برتری انتخاباتی دموکرات‌ها

در بخشی دیگر از این نظرسنجی، از شرکت کنندگان پرسشی موسوم به «رای گیری عمومی» طرح شد مبنی بر اینکه اگر انتخابات همین امروز برگزار شود، به کدام حزب رای می‌دهند که ۴۴ درصد دموکرات‌ها و ۳۷ درصد جمهوری‌خواهان را انتخاب کردند.

به نوشته رویترز، این اختلاف ۷ امتیازی میان دو حزب، بیشترین فاصله از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) است. ضمن آنکه از دست دادن کنترل هر یک از دو مجلس سنا یا نمایندگان برای جمهوری‌خواهان، به معنای پیچیده‌تر شدن دستور کار ترامپ در ادامه مسیر ریاست‌جمهوری خواهد بود.

رویترز تشریح کرده است که نظرسنجی‌های موسوم به رای گیری عمومی در سطح ملی انجام می شوند که تصویری کلی از حزبی که پاسخ‌دهندگان می‌خواهند در کنگره پیروز باشد، ارائه می‌دهند.

در حوزه عملکرد اقتصادی، رای‌دهندگان حامی حزب دموکرات همچنین با اختلاف یک درصد، (۳۸ درصد در برابر ۳۷) این حزب را در مقایسه با جمهوری خواه، برای مدیریت اقتصاد مناسب‌تر ارزیابی کردند.

شرکت کنندگان در نظرسنجی در پاسخ به پروژه ‌ای ساخت و ساز ترامپ از جمله ساخت سالن رقص تا حد زیادی دو قطبی بودند و در حالیکه ۹۱ درصد دموکرات‌ها با این طرح ها مخالفت کردند، تنها ۲۵ درصد جمهوری‌خواهان آن را رد نمودند. هرچند حدود دو سوم آمریکایی‌ها از جمله نیمی از جمهوری‌خواهان طرح‌های ساخت و ساز را دارای اولویت پایین ‌دانستند.

برچسب ها: نظرسنجی ، انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا ، حزب دموکرات
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