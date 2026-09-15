کد خبر: 1379552
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

کارشناس یمنی: تحرکات عربستان در یمن به دستور آمریکا و اسرائیل است

یمن کارشناس یمنی امور راهبردی و نظامی، تحرکات عربستان در یمن را به دستور آمریکا و رژیم اسرائیل دانست و گفت: نیروهای مسلح یمن موفق شدند اهداف و مراکز فرماندهی عربستان را با ضریب خطای صفر هدف حملات موشکی قرار دهند و با ادامه تجاوزگری، همه اهداف عربستان در تیررس موشک‌های بالستیک نیروهای مسلح یمن است.

جوان آنلاین:سرتیپ «مجیب شمسان» کارشناس امور راهبردی و نظامی به شبکه خبری «العهد» گفت: نیروهای مسلح یمن اعلام کرده‌اند که معادله «محاصره در برابر محاصره» در قبال دشمن سعودی همچنان پابرجاست.

وی افزود: یمنی‌ها در پی حمله عربستان به فرودگاه صنعا، عمق خاک عربستان را هدف قرار دادند و موفق شدند نقشه‌های راهبردی نیروهای مورد حمایت عربستان را در استان های الحدیده و تعز خنثی کنند.

شمسان گفت: تحرکات عربستان در یمن به دستور اسرائیل و آمریکا صورت گرفت و دولت ریاض در تلاش برای درهم شکستن اراده «جنبش انصارالله»، محاصره مردم یمن را تشدید کرد.

وی افزود: نیروهای مسلح یمن در حال اجرای معادله «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» علیه دشمن سعودی هستند. جنبش انصارالله محل‌های تجمع نیروهای مزدورِ تحت حمایت عربستان را در استان‌های الجوف و مأرب هدف قرار داد و ده‌ها تن از آنان را به هلاکت رساند.

وی گفت: نیروهای مزدور سعودی در جبهه ساحل غربی شکست خوردند و تجمعات آنها در آن منطقه درهم کوبیده شد. جنبش انصارالله با تحلیل راهبردی میدان عملیات در یمن، مراکز فرماندهی و نظارت را هدف قرار داده است.

این کارشناس نظامی ادامه داد: یمنی‌ها با موفقیت و با ضریب خطای صفر، حملات موشکی علیه اهداف و مراکز فرماندهی سعودی انجام داده‌اند. جنبش انصارالله توانمندی‌های پدافند هوایی خود را توسعه داده و در نتیجه موفق به سرنگونی ۹ فروند پهپاد رزمی شده است.

وی افزود: جنبش انصارالله همچنین موفق شد پایگاه‌های هوایی عربستان را هدف قرار دهد و خسارات مالی سنگینی به ریاض وارد کند.

به گفته این کارشناس، عربستان سعودی در پی تشدید همه‌جانبه تنش نظامی علیه مردم یمن، متحمل خسارات و هزینه‌هایی بسیار فراتر از حد انتظار خود خواهد شد.

شمسان با اشاره به اینکه «شرکت نفتی آرامکو هدف ده‌ها پهپاد و موشک کروز یمنی قرار گرفته است»، هشدار داد: در صورت تکرار تجاوز، تمامی اهداف سعودی در تیررس موشک‌های بالستیک یمن خواهند بود.

برچسب ها: یمن ، عربستان ، اسرائیل
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