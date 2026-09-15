جوان آنلاین: دیوان عالی آمریکا طرح دونالد ترامپ رئیسجمهور این کشور، برای محدود کردن رایگیری پستی پیش از انتخابات میاندورهای کنگزه ماه نوامبر(آبانماه) را رد کرد؛ تصمیمی که شکستی برای کاخ سفید به شمار میرود.
قضات دیوان عالی با حکم یک قاضی فدرال موافقت کردند که به طور موقت مانع اجرای مقررات جدید خدمات پستی آمریکا برای برگههای رای پستی شده بود.
با این حال، بعید است این تصمیم پایان پرونده باشد. برت کاوانا قاضی محافظهکار دیوان عالی با این حکم موافقت کرد، اما نشان داد که ممکن است با ادامه روند رسیدگی قضایی، در نهایت به نفع ترامپ رای دهد.
بیبیسی نوشت: ترامپ که مدعی است این مقررات با تقلب انتخاباتی مقابله میکند، در ماه مارس(اسفند/فروردین) با صدور یک فرمان اجرایی به خدمات پستی آمریکا دستور داده بود برگههای رای را تنها به رایدهندگانی تحویل دهد که نام آنها در فهرست شهروندان آمریکا قرار دارد.
در شکایتهای مطرحشده علیه این فرمان، استدلال شده است که این اقدام حقوق قانونی ایالتها برای برگزاری انتخابات را نقض میکند.
کاوانا در متن نظر خود نوشت که «دستکم احتمال قابل توجهی وجود دارد» که مقررات نهایی در چارچوب اختیارات قانونی خدمات پستی آمریکا قرار بگیرد. با این حال، او تاکید کرد اجرای این مقررات در انتخابات سال ۲۰۲۶ «خودسرانه و فاقد توجیه منطقی» خواهد بود.
ساموئل آلیتو و کلارنس توماس، دو قاضی محافظهکار دیگر، با این تصمیم مخالفت کردند. آنها در نظر مخالف خود، چالش حقوقی علیه فرمان ترامپ را به «آخرین تلاش ناامیدانه» تشبیه کردند که در نهایت احتمال موفقیت آن اندک است.
آنها افزودند: خدمات پستی از اختیارات گستردهای برای تنظیم مقررات مربوط به نامههای پستی برخوردار است.
کاخ سفید تاکنون درباره این تصمیم اظهار نظری نکرده است.
در این گزارش آمدهاست: حدود ۳۰ درصد از رایدهندگان، که بیشتر آنها دموکرات بودند، در انتخابات سراسری ۲ سال پیش از طریق پست رای دادند.
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید تلاش کرده است استفاده از رایگیری پستی را محدود کند. او خود نیز در انتخابات از طریق پست رای داده است، اما سالهاست مدعی است این روش به افراد غیرشهروند اجازه میدهد رای دهند و زمینه را برای تقلب فراهم میکند.