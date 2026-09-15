حمله رژیم صهیونیستی به اتوبوس سازمان پزشکان بدون مرز در غزه

جوان آنلاین: یک اتوبوس سازمان پزشکان بدون مرز در شهر غزه بر اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی آسیب دید و یک عضو این گروه امدادی بینالمللی را زخمی کرد.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی گزارش داد: این تشکل مردمنهاد روز دوشنبه اعلام کرد که اتوبوس یادشده حامل ۱۰ تن از کارکنان امدادی بود که در ۱۳ سپتامبر در یک حمله اسرائیل به خودرویی که تنها دو متر آنطرفتر هدف قرار گرفته بود، آسیب دید.
این گروه گفت اتوبوس بهوضوح قابل شناسایی بود و لوگوی بزرگ روی سقف آن دیده میشد.
بیتوجهی به ایمنی پرسنل پزشکی و بشردوستانه
پزشکیان بدون مرز، حمله رژیم صهیوینستی را «بیتوجهی آشکار به امنیت کارکنان بشردوستانه و پزشکی» خواند.
این سازمان اظهار داشت که نیروهای اسرائیلی «بار دیگر بیتوجهی آشکاری به ایمنی پرسنل پزشکی و بشردوستانه نشان دادهاند.»
این سازمان با گفتن اینکه هیچجای غزه امن نیست، خواستار حفاظت از غیرنظامیان، کارکنان مراقبتهای بهداشتی و کارکنان بشردوستانه و در امان ماندن خودروهای پزشکی و بشردوستانه با نشانهگذاری واضح از حملات هوایی شد.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت غزه، حملات رژیم صهیونیستی که با نقض توافق آتشبس انجام شده است، تا روز دوشنبه منجر به شهادت هزار و ۳۷۲ فلسطینی و زخمی شدن ۴ هزار و ۶۵۹ نفر دیگر شده است.
رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ نسلکشی غزه در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۷۳ هزار فلسطینی را شهید و بیش از ۱۷۴ هزار نفر دیگر را زخمی کرده و حدود ۹۰ درصد از زیرساختهای این منطقه را ویران کرده است.