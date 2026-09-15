کد خبر: 1379540
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

صنعا: پس از ۳۰۰ حمله هوایی برای دشمن سعودی امنیتی در کار نیست

صنعا وزارت امور خارجه صنعا در بیانیه‌ای اعلام کرد: دشمن سعودی تا زمانی که به عملیات تجاوزکارانه خود ادامه دهد، در امان نخواهد ماند.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه صنعا در بیانیه ای اعلام کرد: دشمن سعودی تا زمانی که به عملیات تجاوزکارانه خود ادامه دهد، در امان نخواهد ماند.

به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است: جهان به وضوح درک می کند که دشمن سعودی تجاوز علیه یمن را آغاز کرده و دوازده سال است که تجاوز و محاصره یمن ادامه می دهد.

وزارت خارجه یمن بیان کرد: دشمن سعودی تجاوز خود را با بمباران فرودگاه بین‌المللی صنعا در طول مرحله کاهش تنش آغاز کرد و به هیچ درخواستی برای پایان دادن به محاصره پاسخ نداده است.

در این بیانیه آمده است: دشمن سعودی به تقویت نظامی خود با هدف کشتن فرزندان ملت یمن ادامه داده است و نظامی‌سازی بندر غیرنظامی المخا تنها یکی از نمونه‌های آن است. اگر دشمن سعودی تصور می‌کند که پس از ۳۰۰ حمله هوایی توسط جنگنده هایش در ۵ روز، وضعیتش امن و پایدار خواهد ماند، اشتباه می‌کند.

وزارت خارجه یمن اعلام کرد: ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که کشتیرانی که رژیم سعودی برای آن گریه می کند و از آن برای تحریک جامعه بین‌المللی علیه صنعا استفاده می‌کند، امن است.

در این بیانیه آمده است: کشتیرانی پس از پایان درگیری‌ها در مناطق ساحل غربی و بیرون راندن مزدوران سعودی از این مناطق، امن‌تر شده است. روند عادی کشتیرانی در باب المندب، امنیت دریانوردی در سواحل یمن را اثبات و ادعاهای دشمن سعودی را رد می‌کند.

برچسب ها: صنعاء ، عربستان سعودی ، جنگ یمن
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