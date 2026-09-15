مؤسسه بین‌المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی تأکید کرد که شاخص‌های دموکراسی در آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در ۵۰ سال گذشته رسیده است.

جوان آنلاین: «مؤسسه بین‌المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی» امروز تأکید کرد که شاخص‌های دموکراسی در آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در نیم قرن اخیر کاهش یافته است.

به گزارش مهر، این موسسه نسبت به پیامدهای این روند رو به زوال در سطح جهان هشدار داد و افزود که شاخص‌های اصلی دموکراسی در آمریکا، از آزادی مطبوعات گرفته تا استقلال قوه قضائیه، به پایین‌ترین سطح خود در ۵۰ سال گذشته رسیده است که این امر پیامدهایی در سطح جهانی خواهد داشت.

گزارش مذکور تشریح کرد که عقب‌نشینی واشنگتن از نظم بین‌المللیِ مبتنی بر قانون، اعتماد به لیبرالیسم را تضعیف کرده و رهبران اقتدارگرا و پوپولیست (عوام‌ فریب) را تشویق می کند.

این مؤسسه توضیح داد که حدود ۵۷ درصد از کشورهای مورد مطالعه، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، دست‌کم در یکی از شاخص‌های دموکراتیک از جمله استقلال قوه قضائیه، سلامت انتخابات، آزادی بیان و عدالت، با افت مواجه شده‌اند.

در همین راستا، «کوین کاساس-زامورا»، دبیرکل این مؤسسه، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: قطعاً می‌توان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور کنونی آمریکا را اولین مورد از این «اپیدمی جهانی» دانست.

وی خاطرنشان کرد که امتناع دونالد ترامپ از پذیرش شکست مقابل «جو بایدن» در انتخابات سال ۲۰۲۰، تأثیری جهانی در مشروعیت بخشیدن به تردید در اعتبار فرآیندهای انتخاباتی داشت. وی معتقد است که حمله هواداران او به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، به این روند سرعت بخشید.