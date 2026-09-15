جزئیاتی از درخواست بیرانوند برای کمیسیون پزشکی/اعزام، آبان به جای مهر؟

جوان آنلاین: علیرضا بیرانوند باید از اول مهرماه عازم خدمت مقدس سربازی شود. این موضوعی است که سردار رادان فرماندهی کل انتظامی کشور و سرهنگ زاهدی معاون سازمان نظام وظیفه عمومی نیز به آن تأکید کرده‌اند.

بر همین اساس کارت بازی علیرضا بیرانوند برای بازی در تراکتور تا تاریخ ۳۱ شهریورماه صادر شده و پس از این مهلت، بیرانوند باید خود را به یگان خدمتی نظامی که باشگاه فجرسپاسی شیراز است، معرفی کند.

این دروازه‌بان پس از ارسال دفترچه اعزام به خدمت، طبق اطلاعات رسیده، درخواستی به سازمان نظام وظیفه عمومی داده است. بیرانوند بنا به دلایلی و پس از مشورت با چند تن، درخواست تشکیل کمیسیون پزشکی نظام وظیفه برای خود داده تا به وضعیت و ادعای او رسیدگی شود.

براساس اطلاعات به دست آمده کمیسیون پزشکی نظام وظیفه برای رسیدگی به درخواست بیرانوند ۱۶ مهرماه تشکیل خواهد شد. ارائه درخواست کمیسیون پرشکی شاید در اصل ماجرای سربازی بیرانوند تاثیری نداشته باشد، اما ممکن است روی زمان اعزام این بازیکن موثر باشد.

بیرانوند با توجه به اینکه عملاً به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی فوتبال ایران نمی‌تواند تا نیم‌فصل در تیمی حضور داشته باشد، در تلاش است به جای اول مهر، در تاریخ اول آبان به خدمت سربازی اعزام شود و به این ترتیب زمان کمتری از نیم‌فصل اول لیگ برتر را از دست بدهد. به نظر می‌رسد ارائه درخواست تشکیل کمیسیون پزشکی نیز به همین دلیل بوده است.

بیرانوند که متأهل و دارای دو فرزند است، قرار است چندین ماه از معافیت سربازی به دلیل تأهل و دارای فرزند بودن استفاده کند و احتمال دارد معافیت چند ماهه دیگری نیز داشته باشد تا به این ترتیب زودتر از حد معمول خدمت سربازی خود را به پایان برساند.

با تمام کش‌وقوس‌ها به نظر می‌رسد بیرانوند در نهایت در چند روز آینده عازم خدمت سربازی خواهد شد تا این پرونده نیز در فوتبال ایران به سرانجام برسد.