کد خبر: 1379530
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

رسانه‌ صهیونیست: نشانه های شکست آمریکا در جنگ ایران فاحش است 

صهیونیست یک رسانه صهیونیست نوشت که آمریکا در حالی خود را پیروز جنگ می‌داند که پنتاگون به کمبود تسلیحات اذعان دارد، قیمت نفت ۱۱۰ دلار است و علاوه بر تنگه هرمز، باب المندب نیز در حال محاصره کامل است.

جوان آنلاین: وب سایت صهیونیستی «قضیه مرکزی» در مقاله‌ای به قلم رامی یزهار سردبیر خود، از «ابعاد شکست استراتژیک آمریکا در جنگ غیرضروری‌اش علیه ایران و پیامدهای بلندمدت آن» سخن گفته است. وی در این گزارش می‌نویسد: «اکنون آنچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سعی داشت به هر قیمتی پنهان کند، و آنچه که پیت هگست وزیر جنگ وی در روایت‌های پیشین با تندی آن را تکذیب می‌کرد، برای همگان آشکار شده است.»

جزئیات و پیامدهای جنگ

یزهار در توضیح پیامدهای این جنگ می‌افزاید: «تنگه هرمز بسته است، قیمت نفت در حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه قرار دارد، تورم در حال افزایش است و ذخایر مهمات آمریکا در حال فرسایش است. جنگ جدید و به‌ شدت تهاجمی که صنعا علیه عربستان آغاز کرده، خطر کنترل خطرناک بر باب‌المندب را نیز نزدیک می‌کند.

کمبود مهمات و خسارات عملیاتی

وی اشاره کرد که اولین گزارش رسمی بازرس کل وزارت جنگ آمریکا، چیزی را تأیید می‌کند که دولت این کشور ماه‌ها منکر آن بود: «جنگ با ایران باعث کمبود مهمات و اختلال در زنجیره تأمین شده است؛ به‌ طوری که پنتاگون مجبور شده اقدامات فوری را برای خرید تسلیحات آغاز کند، مواد خام و اجزای حیاتی را ذخیره نماید و خطوط تولید را تسریع بخشد.»

هزینه مستقیم این اقدامات تاکنون حدود ۳۳.۴ میلیارد دلار بوده که ۲۲.۳ میلیارد دلار آن تنها مربوط به مهمات است؛ این رقم شامل هزینه‌های کامل بازسازی پایگاه‌های آسیب‌دیده نمی‌شود. طبق گزارش این سایت، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی در این جنگ شرکت داشته‌اند که دست‌کم ۱۸ نفر کشته و بیش از ۷۵۰ نفر زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، خسارات عملیاتی نیز بسیار سنگین است؛ به‌ طوری که ۶ جنگنده آسیب شدید دیده‌ یا منهدم شده‌اند، ۱۲ هواپیمای سوخت‌رسان و ۹ هواپیمای دیگر تخریب شده‌اند و در چهار ماه نخست، دست‌کم ۳۰ پهپاد از نوع MQ-۹ از دست رفته‌اند.

علاوه بر این، پایگاه‌ها، سامانه‌های دفاعی، تأسیسات ارتباطی و سایت‌های راداری پیشرفته آسیب دیده‌اند. این گزارش همچنین به حمله موشکی و پهپادی ایران به مرکز لجستیک اصلی نیروی دریایی آمریکا در بحرین اشاره می‌کند.

بحران استراتژیک آمریکا

از نظر یزهار، مشکل استراتژیک آمریکا از این هم خطرناک‌تر است: «آمریکا مهمات پیشرفته‌ای را با سرعتی مصرف کرده است که صنایع تسلیحاتی در جبران آن با دشواری روبرو هستند. این ذخایر نه تنها برای خاورمیانه، بلکه برای دفاع از متحدان و به‌ ویژه بازدارندگی در برابر چین مورد نیاز است.»

این تحلیلگر صهیونیست می‌افزاید: «بنابراین؛ این جنگ، محدودیت اساسی در قدرت آمریکا را آشکار کرد: پول را می‌توان سریع چاپ و جمع‌آوری کرد، اما موشک‌های پیشرفته را خیر.»

تهدیدات یمن

بر اساس این گزارش، در حال حاضر مرحله بسیار خطرناک‌تری آغاز شده است که شامل تقویت کنترل و توانایی جنبش انصارالله در منطقه باب‌المندب می‌شود. این نویسنده صهیونیسم معتقد است که از دیدگاه تهران، معنای این موضوع روشن است؛ در کنار فشار بر تنگه هرمز در شرق، امکان اعمال فشار شدید از طریق یمن بر دروازه جنوبی دریای سرخ نیز در حال افزایش است.

وی افزود که این موضوع تبدیل به تهدیدی برای نظم اقتصادی جهانی شده است؛ زیرا وقتی تنگه هرمز مختل شود، مسیر عربستان در غرب و گذرگاه باب‌المندب اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند.» هدف قرار گرفتن این مسیر می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت، حمل و نقل و بیمه، آسیب به حرکت کالاها در کانال سوئز و تشدید موج تورم شود. اگر هر دو گلوگاه (هرمز و باب‌المندب) هم‌زمان با تهدید مواجه شوند، شکست آمریکا می‌تواند به یک فاجعه بین‌المللی تبدیل شود.

هذیان گویی آمریکا در خصوص اهداف جنگ ایران

این گزارش می‌افزاید که تناقض آشکاری در مواضع آمریکا در خصوص اهداف جنگ ایران وجود دارد که آن را در احیای بازدارندگی آمریکا و تضعیف ایران توصیف کرده اند. این در حالی است که پنتاگون عملاً به فرسایش ذخایر و مشکلات تأمین نیرو و تسلیحات خود اعتراف می‌کند، تنگه هرمز همچنان بسته است، قیمت نفت ۱۱۰ دلار است و جبهه فشار ایران اکنون به سمت باب‌المندب نیز گسترش یافته است.

یزهار می‌گوید: «این‌ها نتایجی هستند که هر خواننده‌ای با دیدن آنها متوجه می‌شود که چه کسی تقویت شده، و چه کسی ضعیف شده و چه کسی باید بهای جنگ را بپردازد.»

نتانیاهو مسئول جنگ افروزی در منطقه است

این نویسنده صهیونیست می افزاید که در سراسر جهان، به‌ ویژه در آمریکا، این زمزمه‌ افزایش یافته که بنیامین نتانیاهو مسئول اصلی کشیده شدن به جنگ و شکست‌های ناشی از آن است. این موضوع دیگر تنها یک اختلاف‌نظر داخلی در سرزمین‌های اشغالی نیست، بلکه خطری متراکم برای کابینه تل آویو به شمار می‌رود.

برچسب ها: صهیونیست ، اسرائیل ، امریکا
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