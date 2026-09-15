آمریکا برای نخستین بار استقرار سلاح فضایی در مدار زمین را تایید کرد

جوان آنلاین: آمریکا برای نخستین بار تایید کرده است که یک سلاح فضایی را در مدار زمین مستقر کرده است. این اقدام به معنای اذعان رسمی این کشور به برخورداری از چنین توانمندی تهاجمی است.
تروی مینک وزیر نیروی هوایی آمریکا، گفت استقرار این سلاح در مدار برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر اقدامات خصمانه دشمن ضروری بوده است.
مینک روز دوشنبه(۲۳ شهریور) در کنفرانس نیروی هوایی، فضایی و سایبری آمریکا گفت این کشور برای مقابله با «تهدیدهای در حال تحول» آماده است، اما درباره توانمندیهای این سلاح یا زمان استقرار آن در مدار توضیح بیشتری نداد.
بیبیسی نوشت: مقامهای ارشد نظامی آمریکا پیش از این نیز گفته بودند قصد دارند توانمندیهای نظامی این کشور در فضا را افزایش دهند. آنها به برنامههای روسیه و چین برای توسعه روشهایی به منظور حمله به ماهوارههای آمریکا و ایجاد اختلال در عملکرد آنها در صورت وقوع درگیری نظامی در آینده اشاره کرده بودند.
دولت دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده است توانمندیهای مستقر در فضا و موشکهای رهگیر، بخش مهمی از سامانه دفاعی موسوم به «گنبد طلایی» خواهند بود؛ سامانهای که واشنگتن قصد دارد برای محافظت از آمریکا در برابر موشکها و دیگر تهدیدهای هوایی ایجاد کند.
بر اساس یک پیمان بینالمللی که در سال ۱۹۶۷ به تصویب رسید، استقرار سلاحهای کشتار جمعی در مدار زمین ممنوع است. از آن زمان، قدرتهای اصلی از جمله آمریکا، روسیه و چین در حال بررسی توانمندیهای دیگری خارج از چارچوب این پیمان بودهاند از جمله قابلیت هدف قرار دادن ماهوارههای رقیب که نقش مهمی در ارتباطات نظامی، نظارت و ناوبری دارند.
این شبکه افزود: رئیسجمهور آمریکا سال گذشته میلادی با صدور یک فرمان اجرایی بر نقش نیروی فضایی آمریکا نه تنها در دفاع از تجهیزات و داراییهای فضایی، بلکه در انجام عملیات تهاجمی نیز تاکید کرد.
نیروی فضایی آمریکا که در سال ۲۰۱۹(۱۳۹۸ خورشیدی) به عنوان جدیدترین شاخه ارتش این کشور در بیش از ۷۰ سال گذشته تشکیل شد، با هدف حفاظت از داراییهای آمریکا در فضا، از جمله صدها ماهواره مورد استفاده برای ارتباطات و نظارت، ایجاد شده است.
سخنگوی نیروی فضایی آمریکا گفت: کنترل فضا شامل مجموعه ماموریتهایی است که برای رقابت بر سر حوزه فضایی و کنترل آن ضروری هستند. این ماموریتها با استفاده از روشهای جنبشی و غیرجنبشی، توانمندیهای طرف مقابل را از طریق ایجاد اختلال، کاهش کارایی و در صورت لزوم حتی نابودی، تحت تاثیر قرار میدهند.
وی افزود: این توانمندیها میتوانند بنا بر دستور فرماندهیهای رزمی، برای اهداف تهاجمی و دفاعی مورد استفاده قرار گیرند.
بیبیسی ادامه داد: در اوایل فوریه(اوایل بهمنماه) گزارش شد که احتمالا دو ماهواره روسی از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱ خورشیدی)، ارتباطات دستکم ۱۲ ماهواره اروپایی را رهگیری کردهاند.
این رهگیریها احتمالا به سازمانهای اطلاعاتی روسیه اجازه داده است دادههای حساس منتقلشده از طریق این ماهوارهها را بخوانند یا حتی، در یک فرض احتمالی، کنترل ماهوارهها را در اختیار بگیرند.
در این گزارش آمده است: آمریکا در سال ۲۰۲۴(۱۴۰۳ خورشیدی) اعلام کرد روسیه ماهوارهای را به فضا پرتاب کرده است که واشنگتن معتقد است ممکن است توانایی حمله به دیگر ماهوارهها را داشته باشد. روسیه به طور علنی درباره این موضوع اظهارنظری نکرده است.
نیروی فضایی آمریکا میگوید چین «به عنوان بخشی از راهبرد نوسازی نظامی خود، توانمندیهای فضایی و ضدفضایی را توسعه میدهد و به کار میگیرد» و روسیه نیز «فضا را حوزهای برای جنگ میداند و معتقد است برتری فضایی در درگیریهای آینده عاملی تعیینکننده خواهد بود.»