اذعان کارگردان اسرائیلی به کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

جوان آنلاین: آبراهام تأکید کرد: طرح موضوع سیاست «تلفات جانبی» برای افکار عمومی اسرائیل و نمایش این فیلم در داخل اسرائیل اهمیت دارد.
وی همچنین گفت که به دلیل حملاتی که علیه او صورت میگیرد، از ناتوانی در بازگشت به اسرائیل بیم دارد.
کارگردان فیلم «نازا» افزود: ارتش اسرائیل هنگام هدف قرار دادن یک فرد مشخص، تمامی افراد حاضر در ساختمان را به قتل میرسانده و شهادت یک سرباز نیز این موضوع را مستند کرده است.
وی در ادامه اظهار کرد: ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل دستور تعقیب افرادی را صادر کرده بود که از نیروهای خود درباره آنچه در غزه میگذرد و سیاست تیراندازی پرسوجو میکردند.
«نازا» مستندی ۸۰ دقیقهای است که حاصل حدود سه سال کار مخفیانه، ساخته «یووال آبراهام» و «راحل شور»، دو فیلمساز اسرائیلی است. سازندگان فیلم با ۲۴ افسر و نظامی صهیونیستی، بهویژه نیروهای حاضر در ساختارهای اطلاعاتی و مرتبط با شناسایی اهداف، گفتوگو کردند. این مصاحبهها عمدتاً به صورت مخفیانه و شبانه روی پشتبامهای تلآویو انجام شده و هویت منابع برای حفظ امنیت آنان آشکار نشده است.
فیلم علاوه بر ارائه تصاویر ویرانی و پیامدهای جنگ غزه، تلاش میکند سازوکار پشت پرده عملیات نظامی از جمعآوری اطلاعات و شناسایی افراد و ساختمانها تا تعیین هدف و صدور مجوز حمله را بررسی کند.
یکی از محورهای اصلی «نازا» استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از فناوریهای پیشرفته و سامانههای هوش مصنوعی برای نسلکشی در غزه است. در روایت فیلم، دادههای گسترده از جمله اطلاعات تلفنهای همراه و سایر دادههای ارتباطی برای شناسایی افراد و ساختمانهای مورد نظر، استفاده میشده است.