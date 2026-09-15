جوان آنلاین: مرتس دوشنبه در سخنانی در فنلاند ادعا کرد که روسیه فقط علیه اوکراین جنگ نمیکند، بلکه با سایر کشورهای اروپایی را نیز هدف حملات ترکیبی و عملیات نفوذ قرار میدهد.
وی در پاسخ به این پرسش که به رغم مخالفت برخی احزاب، حمایت دولتهای اروپایی از اوکراین ادامه خواهد یافت یا خیر، افزود: به احتمال زیاد، ما در در هفتهها یا ماههای آینده در دفاع از آزادی و صلح قاره خودمان شاهد سرنوشتسازترین لحاظ خواهیم بود.
مرتس تصریح کرد که از استدلالهای مخالفان ادامه کمکها به اوکراین آگاه است و خاطرنشان کرد که این بحث محدود به آلمان نیست، بلکه در سراسر اتحادیه اروپا نیز در حال گسترش است.
با این حال، صدراعظم آلمان استدلال کرد که این حمایت نه تنها برای اوکراین، بلکه برای امنیت خود اروپا نیز ضروری است و دولتها باید تا پایان جنگ، قاطعانه موضع خود را حفظ کنند.
مرتس تاکید کرد: من تمام تلاشم را خواهم کرد تا حمایت خود را حفظ کنم و مردم را متقاعد کنم که انجام این کار به نفع ماست.
وی ادامه داد: این اکنون وظیفه تاریخی ماست که هر کاری از دستمان برمیآید برای کمک به اوکراین در حفظ صلح و آزادی در اروپا انجام دهیم.
مخالفت با ارسال سلاح به اوکراین و ارائه کمکهای مالی گسترده به اوکراین در ماههای اخیر در چندین کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، اسلواکی، جمهوری چک و مجارستان تشدید شده است.