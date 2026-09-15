وزیر امور خارجه قطر با همتایان ترکیه ای و اماراتی درباره تحولات منطقه گفت وگو کرد

جوان آنلاین: این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: بن عبدالرحمن و فیدان راههای کاهش تنش در منطقه و تقویت امنیت و ثبات منطقهای را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
براساس این گزارش، بن عبدالرحمن در این گفتوگوها بر حمایت قاطع دوحه از تمامی تلاشها و راهحلهایی که آزادی دریانوردی بینالمللی را تضمین و زمینه را برای دستیابی به یک توافق جامع در منطقه هموار می کند، تأکید کرده است.
وزارت امورخارجه قطر همچنین اعلام کرد که نخست وزیر این کشور با وزیر امورخارجه امارات نیز درباره تلاش ها برای کاهش تنش در منطقه تلفنی گفت و گو کرده است.
قطر با ترکیه و امارات درباره تحولات منطقه تلفنی گفت وگو کرد
بن عبدالرحمن شب گذشته نیز در تماس تلفنی با «ایمن الصفدی» معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه و مهاجران اردن، آخرین تحولات منطقهای و تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات را بررسی کرد.
در این تماس نیز بر اهمیت هماهنگی و تحرکات دیپلماتیک برای مهار تنشها تاکید شد و وزیر امور خارجه قطر حمایت کشورش را از تلاشهای ضمانت کننده آزادی حمل و نقل دریایی و دستیابی به توافقی جامع برای برقراری صلح پایدار در منطقه، اعلام کرد.
وی همچنین با «جراح جابر الاحمد الصباح» وزیر امور خارجه کویت نیز در مورد تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها گفتگو کرده بود.
بن عبدالرحمن شب گذشته همچنین با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در مورد تلاشهای انجام شده برای کاهش تنشها و تقویت امنیت در منطقه خلیج فارس، گفتگو کرد.