جوان آنلاین: فرماندار دموکرات کالیفرنیا دوشنبه در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: همه میدانستند که جنگ ترامپ علیه ایران تنگه هرمز را مختل میکند و هزینهها را بشدت افزایش میدهد. پس چرا کریس رایت وزیر انرژی آمریکا هیچ کاری برای محافظت از ما انجام نداد؟
نیوسام افزود: آمریکاییها در مورد اینکه دولت ترامپ چه چیزهایی میدانست و چرا نتوانست ما را در مقابل این عواقب قابل پیشبینی محافظت کند، پاسخهایی باید دریافت کنند.
درحالی که تبعات تجاوز آمریکا علیه ایران و تشدید بحران انرژی در خاورمیانه فشار بر بازار جهانی سوخت را افزایش داده است، گازوئیل در برخی جایگاههای سوخت کالیفرنیا به ۹.۹۹۹ دلار یعنی عملا ۱۰ دلار در هر گالن رسیده و میانگین قیمت گازوئیل در سراسر آمریکا نیز برای نخستین بار از ۶ دلار عبور کرده است.
بر اساس گزارشهای رسانههای آمریکایی، در حالی که قیمت گازوئیل در ایالات متحده به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده است، برخی جایگاههای سوخت در کالیفرنیا آمریکا دیگر به طور عملی امکان نمایش قیمت بالاتر را ندارند و نمایشگر پمپها روی ۹.۹۹۹ دلار به ازای هر گالن متوقف شده است.
قیمتهای بیسابقه گازوئیل در آمریکا در حالی است که قیمتهای آتی نفت به دلیل تشدید درگیری ایالات متحده و ایران به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است.
افزایش هزینههای سوخت و حمل و نقل، با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای و تلاش جمهوریخواهان برای متقاعد کردن رایدهندگان مبنی بر اینکه سیاستهای ترامپ در حال بهبود وضعیت مالی است، تهدیدی برای تشدید تورم است.
ترامپ بارها وعده داده است هزینههای انرژی را کاهش دهد، اما در عین حال اذعان کرده که قیمت بالای نفت ممکن است تا پس از انتخابات ادامه داشته باشد؛ موضوعی که فشار بیشتری بر پیام اقتصادی جمهوریخواهان وارد میکند.
انتخابات میاندورهای آمریکا قرار است سوم نوامبر ۲۰۲۶(۱۲ آبان) برگزار شود؛ انتخاباتی که در آن تمامی کرسیهای مجلس نمایندگان و حدود یکسوم کرسیهای سنا به رای گذاشته میشود و نتیجه آن میتواند موازنه قدرت در کنگره را تغییر دهد.