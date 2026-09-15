توضیح سازمان ملل درباره صدور روادید برای هیات ایرانی

جوان آنلاین: معاون سخنگوی سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در پاسخ به اینکه آیا اطلاعاتی درباره صدور روادید برای هیات همراه رئیس جمهوری ایران در سفر هفته آینده به سازمان ملل دارید؟ گفت: در این مرحله، هنوز خبری در این باره نشنیدهایم.
حق تصریح کرد: بدیهی است که ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم کشور میزبان به تعهدات خود عمل میکند تا همه کسانی که انتظار میرود در مجمع عمومی شرکت کنند، بتوانند این کار را انجام دهند.
وی تاکید کرد: ما بار دیگر بر تعهد کشور میزبان (آمریکا)، طبق توافقنامه کشور میزبان، تاکید خواهیم کرد که برای همه رهبرانی که در نشست مجمع عمومی شرکت میکنند، روادید صادر کند تا بتوانند در آن حضور یابند.
سخنگوی سازمان ملل درباره تماس کشورهای عضو سازمان ملل با دفتر دبیرکل درباره صدور روادید گفت: این فرایندی است که هر سال انجام میشود و کشورها در سطوح مختلف با ما تماس میگیرند.
حق تصریح کرد: در حال حاضر نمیتوانم درخواستهای مشخصی را تایید کنم. اما آنچه میتوانم بگویم این است که، مانند سالهای گذشته، ما چنین درخواستهایی را دریافت و موضوع را با طرفهای مقابل خود در کشور میزبان پیگیری میکنیم.
پیش از این، «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به وقت محلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خبر جدیدی از صدور ویزا برای هیات نمایندگی ایران برای سفر به نیویورک وجود دارد؟ گفت: در مورد روادید، تا الان ما خبری دریافت نکردهایم. به محض اینکه در این زمینه تحولی ایجاد شود، حتماً اطلاعرسانی خواهیم کرد.