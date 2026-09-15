فیلم/ مدیرعامل باشگاه پرسپولیس: هوادار حق دارد در جریان عملکرد باشگاه باشد

پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس در حاشیه جشن شب سرخ: هر ساله در ۱۶ شهریور، سالگرد دربی به یادماندنی (۶تایی ها) جشنی می‌گیریم به نام جشن روز هوادار. امسال، چون ۱۶ شهریور بازی داشتیم (بازی با خیبر که لغو شد و اجازه ندادند ما به صدر جدول برویم) جشن ۲۳ شهریور برگزار شد/ برنامه توصیه اقتصادی و موضوعات رسانه را مطرح کردیم/ از برخی هواداران قدیمی و پیشکسوتان تجلیل شد/ برنامه‌هایی که تا پایان فصل در حوزه‌های اقتصادی، ورزشی فرهنگی و رسانه‌ای داریم تشریح شد تا هوادار بتواند در پایان فصل عملکرد ما را با توجه به وعده‌هایی که می‌دهیم بسنجند