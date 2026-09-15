کارشناس صهیونیست: اعتبار پیمان دفاعی مکه مخدوش شده است

جوان آنلاین: با گذشت چندین هفته از انعقاد پیمان دفاعی موسوم به پیمان مکه، کارشناسان و تحلیلگران ارزیابی متفاوتی نسبت به این پیمان و امکان عملیاتی شدن آن نسبت به زمانی که این پیمان در ریاض میان عربستان، ترکیه و پاکستان امضا شد، میدهند.
به عقیده تحلیلگران، حملات مکرر انصارالله یمن به عربستان سعودی، وضعیت دشوار اقتصادی و امنیتی ریاض به دلیل شرایط جنگی در منطقه و همزمان سکوت اسلام آباد و آنکارا در برابر ضربات یمن به عربستان سعودی و بسنده کردن این دو کشور به محکومیتهای شفاهی حملات یمن، اعتبار پیمان دفاعی مکه را به شدت مخدوش کرده و این پیمان و کارامدی آن در ورطه آزمایش مهمی قرار گرفته است.
در همین رابطه، یوئل گوزنسکی، پژوهشگر ارشد مسائل منطقه در موسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در این رابطه نوشت:
فقط یک ماه پیش، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در مکه اعلام کردند که پیمان دفاعی جدیدی تشکیل دادهاند: حمله به یکی از آنها، حمله به همه تلقی میشود. حالا، بسیار زودتر از آنچه انتظار میرفت، این وعده در ورطه آزمایش قرار گرفته است.