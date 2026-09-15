کارشناس صهیونیست: اعتبار پیمان دفاعی مکه مخدوش شده است

بی‌تفاوتی پاکستان و ترکیه نسبت به شکست‌های پی در پی نظامی رژیم سعودی در برابر مردم یمن، منجر به بی اعتبار شدن پیمان مکه در اولین مرحله از آزمون عملی خوده شده است.

جوان آنلاین: با گذشت چندین هفته از انعقاد پیمان دفاعی موسوم به پیمان مکه، کارشناسان و تحلیلگران ارزیابی متفاوتی نسبت به این پیمان و امکان عملیاتی شدن آن نسبت به زمانی که این پیمان در ریاض میان عربستان، ترکیه و پاکستان امضا شد، می‌دهند.

به عقیده تحلیلگران، حملات مکرر انصارالله یمن به عربستان سعودی، وضعیت دشوار اقتصادی و امنیتی ریاض به دلیل شرایط جنگی در منطقه و همزمان سکوت اسلام آباد و آنکارا در برابر ضربات یمن به عربستان سعودی و بسنده کردن این دو کشور به محکومیت‌های شفاهی حملات یمن،‌ اعتبار پیمان دفاعی مکه را به شدت مخدوش کرده و این پیمان و کارامدی آن در ورطه آزمایش مهمی قرار گرفته است.

در همین رابطه، یوئل گوزنسکی، پژوهشگر ارشد مسائل منطقه در موسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در این رابطه نوشت:

فقط یک ماه پیش، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در مکه اعلام کردند که پیمان دفاعی جدیدی تشکیل داده‌اند: حمله به یکی از آن‌ها، حمله به همه تلقی می‌شود. حالا، بسیار زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، این وعده در ورطه آزمایش قرار گرفته است.