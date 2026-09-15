کد خبر: 1379516
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح طی هفته‌های اخیر رسید

تنگه هرمز رویترز و الجزیره از تداوم کاهش حرکت کشتی ها در تنگه هرمز به دلیل درگیری های موجود در این منطقه خبر دادند.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز گزارش داد که اطلاعات منتشر شده در حوزه دریانوردی حاکی از آن است که تردد کشتی ها در تنگه هرمز در سایه تنش های نظامی موجود همچنان ضعیف بوده و کاهش پیدا کرده است.

الجزیره نیز گزارش داد که حرکت کشتی ها و نفتکش ها در تنگه هرمز به پایین ترین سطح خود طی چند هفته گذشته رسیده است.

روز گذشته نیز رویترز تاکید کرده بود که بر اساس داده های دریانوردی تردد کشتی ها در تنگه هرمز در ابتدای هفته جاری کمتر از میانگین ۱۰ روز گذشته(۱۴ کشتی) بوده است.

وزیر امور خارجه کشورمان به تازگی گفت: تفاهم ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و این امر به بازگشت آمریکا به تعهداتش بستگی دارد.

وی اضافه کرد: شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، موضوع پیچیده یا فهرست تازه‌ای نیست. اگر آمریکا به تعهداتی که خودش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پذیرفته و امضا کرده، بازگردد و به آنها عمل کند، زمینه بازگشت وضعیت در تنگه هرمز به حالت عادی فراهم می شود. جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به تلاش برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز می‌داند اما طبیعتا اقدامات تجاوزکارانه و مداخلات غیرقانونی آمریکا، از جمله محاصره دریایی و جنگ اقتصادی، عامل اصلی عدم امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز هستند.

برچسب ها: تنگه هرمز ، کشتی ، درگیری
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