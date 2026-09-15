۲۰۰۰ کشته و زخمی در میان مزدوران سعودی؛ فرماندهان هدف قرار گرفتند

سخنگوی مزدوران وابسته به عربستان در یمن به تارومار شدن این مزدوران در جریان حملات کوبنده نیروهای انصارالله اعتراف کرد.

جوان آنلاین: سخنگوی مزدوران وابسته به عربستان سعودی در یمن تحت فرماندهی طارق صالح اعتراف کرد که در جریان درگیری های اخیر در ساحل غربی دست کم ۲ هزار تن از این عناصر کشته یا زخمی شده اند.

وی اضافه کرد که مزدوران وابسته به عربستان روزانه صدها تن از عناصر خود را از دست می دهند و این ارقام تنها در درگیری های بزرگ ثبت می شود.

سخنگوی مزدوران سعودی اضافه کرد که عناصر مذکور به صورت گسترده در جریان عقب نشینی و فرارشان با ده ها موشک و پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفتند.

وی همچنین تاکید کرد که طارق صالح به صورت مستقیم حین حضور در مقر فرماندهی با ۱۸ پهپاد هدف قرار گرفت و دیگر مقرهای فرماندهی نیز مورد اصابت قرار گرفتند.

لازم به ذکر است نیروهای انصارالله یمن طی روزهای گذشته با آغاز یک عملیات گسترده مزدوران سعودی در این کشور را هدف قرار داده و کنترل مناطق راهبردی از جمله باب المندب را به دست گرفتند.