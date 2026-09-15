یک مسئول یمنی به شکست تقلاهای ولی عهد عربستان برای مقابله با پیشروی های نیروهای انصارالله اشاره کرد.

جوان آنلاین: محمد منصور معاون وزیر اطلاع رسانی یمن تاکید کرد که تقلای محمد بن سلمان ولی عهد عربستان برای دست به دامن شدن ترامپ، نخست وزیر پاکستان و مصر در کنار دیدار با فرمانده سنتکام همه و همه بیانگر عمق پیروزی نیروهای یمنی و بن بست ریاض است.

وی اضافه کرد: این پیروزی راهبردی در سطوح نظامی، سیاسی و مردمی یک دستاورد مهم به شمار می رود و تصاویر منتشر شده حاکی از حجم ضرباتی است که یمن به پروژه عربستان و امارات با خسارت های ده ها میلیارد دلاری وارد آورده است.

منصور بیان کرد: محافل سیاسی و رسانه ای رژیم صهیونیستی نیز در شوک به سر می برند. مخالفت ترامپ با درخواست بن سلمان برای مداخله علیه یمن یک ضربه دیگر بود که عربستان متحمل شد. احتمالا پاکستان نیز با این موضوع مخالفت خواهد کرد. پاکستان و ترکیه بر اساس خواست عربستان موضع گیری نکرده اند و ریاض منتظر موضع گیری مصر است اما ارتش مصر نیز خود را درگیر این ماجرا نمی کند.

وی گفت: وقتی آمریکا با درخواست بن سلمان مخالفت کرده چه کسی ممکن است با آن موافقت کند؟ صنعا تمام تحرکات ریاض را زیر نظر دارد.