کد خبر: 1379508
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۴
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پنتاگون دروغ‌های ترامپ را برملا کرد؛از ضربات مهلک ایران تا کمبود مهمات

پنتاگون پنتاگون با انتشار یک گزارش رسمی دروغ های ترامپ و مقامات آمریکایی درباره جنگ علیه ایران را افشا کرد.

جوان آنلاین: گزارش جدید دفتر بازرس کل وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون حاکی از ان است که هزینه جنگ افروزی این کشور علیه ایران به ۳۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. از این میان ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صرف مهمات و ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار هزینه خسارت های وارده به تجهیزات شده است. ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دیگر نیز برای موارد دیگر هزینه شده است. این ارقام شامل هزینه های سنگین بازسازی تأسیسات ویران شده نمی شود.

خسارت سنگین به تجهیزات نظامی آمریکا

بر اساس این گزارش، هواپیماها و تجهیزات نظامی آمریکا در این جنگ متحمل خسارت های سنگینی شده اند به طوری که چهار جنگنده اف ۱۵ ای، یک اف ۳۵، یک پرنده از نوع ای ۱۰ و ۱۲ هواپیمای سوخت رسان و ۹ هواپیمای دیگر به صورت کامل منهدم شده یا آسیب دیده اند. همچنین تا ژوئن گذشته بیش از ۳۰ پهپاد ام کیو ۹ ساقط شده است.

در این گزارش آمده است که جنگ علیه ایران باعث کاهش مهمات نظامی و اختلال در زنجیره تأمین آنها شده است.

این در حالی است که وزیر جنگ آمریکا اخبار منتشر شده در خصوص کاهش مهمات جنگی را تکذیب کرده بود و ترامپ نیز مدعی شده بود آمریکا در حال تولید سریع تسلیحات بوده و کمبودی در این خصوص وجود ندارد.

یک اعتراف رسمی برای نخستین بار

همچنین با انتشار این گزارش برای نخستین بار به صورت رسمی فاش شد که ایران مرکز تأمین اصلی نیروی دریایی آمریکا در بحرین را با پهپادها و موشک های بالستیک مورد اصابت قرار داده است. همچنین جنگ علیه ایران باعث انتقال بیش از ۲۰ هزار نظامی و دیپلمات آمریکایی شده است. این در حالی است که مقامات آمریکایی بارها به دروغ مدعی شده اند پایگاه های این کشور در منطقه آسیب جدی ندیده اند و تمام حملات ایران رهگیری شده است!

در این گزارش آمده است که وزارت خارجه آمریکا متحمل خسارت ۲۰۰ میلیون دلاری در عراق، کویت، عربستان و امارات شده است.

پنتاگون به این نکته اشاره کرد که بر خلاف انتقادات ترامپ از کشورهای اروپایی، ۵ هزار پرواز هوایی از پایگاه های آمریکا در اروپا انجام شده است.

برچسب ها: پنتاگون ، ترامپ ، مهمات
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