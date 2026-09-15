کد خبر: 1379507
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

جو کنت: هیچ کس عربستان را از بحران یمن نجات نمی‌دهد 

عربستان مدیر سابق مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا با اشاره به درخواست‌های مکرر ریاض برای دریافت کمک از کشورهای دیگر، گفت که عربستان کسی را نخواهد یافت که او را از بحران یمن نجات دهد.

جوان آنلاین: جو کنت، مدیر سابق مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا با انتشار ویدیویی در پلتفرم ایکس اظهار داشت که عربستان سعودی کسی را نخواهد یافت که او را از بحران یمن نجات دهد.

وی معتقد است ارزان‌ترین راه برای بازگشایی دوباره تنگه باب‌المندب به روی کشتی‌های عربستان، روشی است که ریاض هنوز آن را امتحان نکرده است و آن رسیدن به یک توافق با انصار الله است.

کنت در ویدئوی خود در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) گفته است که «توافق مکه» شامل رسیدگی به مسائل پیشین از جمله پرونده یمن نمی‌شود؛ همچنین آمریکا از مداخله در این جنگ خودداری کرده است. وی با اشاره به اینکه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، فردا راهی قاهره خواهد شد، خاطرنشان کرد که طبق برخی گزارش‌ها، وی از رژیم صهیونیستی خواهد خواست تا از طریق فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی (سنتکام) با طرف‌های مربوطه ارتباط برقرار کند.

کنت که سال ۲۰۱۰ را در یمن گذرانده است، معتقد است گزینه‌ای با هزینه کمتر برای ریاض وجود دارد؛ وی اشاره کرد که تاکنون هیچ‌کس در فتح قبایل شمالی موفق نبوده است، چه مصر که در جنگ یمن شکست خورد و چه آمریکا که سال گذشته تلاش کرد و سپس عقب‌نشینی کرد.

کنت با اشاره به اینکه «انصار الله، سازمان القاعده نیست» افزود که آن‌ها برای حمله به هر کسی، پهپاد مستقل به کار نمی‌گیرند». وی همچنین خاطرنشان کرد که آن‌ها عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی ایران نیستند، بلکه بیشتر با ایران شریک هستند.

به گفته کنت، آنچه حوثی‌ها می‌خواهند، سرزمینی است که همواره در اختیار داشته‌اند. توصیه کنت به ریاض این است که از «تفکرات غربی» دست بردارد و به رویکردهای سنتی بازگردد. وی افزود: «شاید این کار هزینه‌ داشته باشد؛ اما بهتر است هزینه آن را هم بپردازیم.»

طی روزهای اخیر رسانه های غربی در گزارش هایی اعلام کرده اند که عربستان برای خروج از بحران یمن، از آمریکا، اروپا و حتی رژیم صهیونیستی درخواست کمک کرده است.

برچسب ها: عربستان ، عربستان سعودی ، یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

بدون شرح

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

شیطان ماهی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

صلح با قلم موشک

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

مظلوم‌تر از بهشتی‌

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

رمان جنگی نوشتم که هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نمی‌شود 

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار