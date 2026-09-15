مدیر سابق مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا با اشاره به درخواست‌های مکرر ریاض برای دریافت کمک از کشورهای دیگر، گفت که عربستان کسی را نخواهد یافت که او را از بحران یمن نجات دهد.

جوان آنلاین: جو کنت، مدیر سابق مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا با انتشار ویدیویی در پلتفرم ایکس اظهار داشت که عربستان سعودی کسی را نخواهد یافت که او را از بحران یمن نجات دهد.

وی معتقد است ارزان‌ترین راه برای بازگشایی دوباره تنگه باب‌المندب به روی کشتی‌های عربستان، روشی است که ریاض هنوز آن را امتحان نکرده است و آن رسیدن به یک توافق با انصار الله است.

کنت در ویدئوی خود در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) گفته است که «توافق مکه» شامل رسیدگی به مسائل پیشین از جمله پرونده یمن نمی‌شود؛ همچنین آمریکا از مداخله در این جنگ خودداری کرده است. وی با اشاره به اینکه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، فردا راهی قاهره خواهد شد، خاطرنشان کرد که طبق برخی گزارش‌ها، وی از رژیم صهیونیستی خواهد خواست تا از طریق فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی (سنتکام) با طرف‌های مربوطه ارتباط برقرار کند.

کنت که سال ۲۰۱۰ را در یمن گذرانده است، معتقد است گزینه‌ای با هزینه کمتر برای ریاض وجود دارد؛ وی اشاره کرد که تاکنون هیچ‌کس در فتح قبایل شمالی موفق نبوده است، چه مصر که در جنگ یمن شکست خورد و چه آمریکا که سال گذشته تلاش کرد و سپس عقب‌نشینی کرد.

کنت با اشاره به اینکه «انصار الله، سازمان القاعده نیست» افزود که آن‌ها برای حمله به هر کسی، پهپاد مستقل به کار نمی‌گیرند». وی همچنین خاطرنشان کرد که آن‌ها عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی ایران نیستند، بلکه بیشتر با ایران شریک هستند.

به گفته کنت، آنچه حوثی‌ها می‌خواهند، سرزمینی است که همواره در اختیار داشته‌اند. توصیه کنت به ریاض این است که از «تفکرات غربی» دست بردارد و به رویکردهای سنتی بازگردد. وی افزود: «شاید این کار هزینه‌ داشته باشد؛ اما بهتر است هزینه آن را هم بپردازیم.»

طی روزهای اخیر رسانه های غربی در گزارش هایی اعلام کرده اند که عربستان برای خروج از بحران یمن، از آمریکا، اروپا و حتی رژیم صهیونیستی درخواست کمک کرده است.