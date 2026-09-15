کد خبر: 1379503
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

عضو دفتر سیاسی انصارالله: پیروزی یمنی‌ها اردوی ریاض را به هم ریخته است

انصارالله عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت: پیروزی قابل توجهی که نیروهای مسلح یمن به دست آورده‌اند، عربستان سعودی و حاکمان آن را به هم ریخته است.

جوان آنلاین: عبدالله النعمی عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: محاصره کشتی‌ها و نفتکش‌های سعودی توسط یمن همچنان ادامه دارد.

وی افزود: پیروزی قابل توجهی که نیروهای مسلح یمن به دست آورده‌اند، عربستان سعودی و حاکمان آن را به هم ریخته است.

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن تاکید کرد: ریاض باید متوجه میزان خساراتی باشد که در یمن متحمل می‌شود.

این در حالی است که ساعاتی قبل، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این نیروها موفق شدند یک عملیات نظامی منحصربه فرد و گسترده را علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط انجام دهند. اهداف مورد نظر به دقت مورد اصابت قرار گرفت و خسارت های گسترده ای نیز برجای ماند.نیروهای یمنی با ده ها موشک و پهپاد آشیانه جنگنده ها، رادارها، سکوها و انبارهای ذخیره در پایگاه خمیس مشیط را هدف قرار دادند.

سریع تصریح کرد: این عملیات در واکنش به تجاوزات عربستان و انجام بیش از ۳۰۰ حمله هوایی طی ۵ روز گذشته علیه یمن صورت گرفت. این حملات با استفاده از جنگنده های سعودی از نوع اف ۱۵ و تایفون از پایگاه های خمیس مشیط و الطائف انجام شد. عملیات ما علیه عمق عربستان سعودی تا زمان تداوم تجاوزات این کشور ادامه دارد و در آینده گسترش پیدا خواهد کرد.

برچسب ها: انصارالله ، انصارالله یمن ، عربستان
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