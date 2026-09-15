جوان آنلاین: عبدالقادر مرتضی، رئیس کمیته ملی اسرای یمن اعلام کرد: ارتش یمن بانک اطلاعاتی کاملی از پایگاههای نظامی عربستان و محتویات آنها در اختیار دارد.
وی افزود: عملیات نیروهای مسلح یمن تنها به پایگاههای نظامی یا تأسیسات نفتی محدود نمیشود.
مرتضی تأکید کرد: رژیم سعودی با تأمین مالی گروههای مسلح متعدد، بهشدت در تلاش است یمن را اشغال کند.
وی گفت: رژیم سعودی متحمل خسارتهای بزرگی شده و طرحی منسجم و کامل را که در هشت سال پایهگذاری شده بود، از دست داده است.
این مقام دولت صنعا همچنین تأکید کرد: برخلاف تبلیغات رژیم سعودی، هیچ خطری کشتیرانی در تنگه بابالمندب را تهدید نمیکند.
روند تبادل اسرا
مرتضی درباره پرونده تبادل اسرا نیز گفت: عملیات آزادسازی بیش از ۲۰۰ اسیر یمنی، پیروزی دیگری در چارچوب پیروزیهای نیروهای مسلح یمن است.
وی افزود: دولت صنعا به تعهدات خود در توافق مربوط به آزادسازی اسرا عمل کرد، اما طرف مقابل از اجرای توافق شانه خالی کرد.
این مقام یمنی تأکید کرد: دولت صنعا بارها به فرستاده سازمان ملل و میانجیها اعلام کرده است که به هر توافقی درباره اسرا پایبند خواهد بود.
مرتضی ابراز امیدواری کرد که طرف مقابل نیز برای اجرای هر توافقی درباره اسرا همکاری کند.
وی با بیان این که "دولت صنعا فهرستهایی از شمار اسرا ارائه کرده که تعداد آنها به 2 هزار نفر میرسد" به زندانیان یمنی وعده داد وتأکید کرد: هیچیک از اسرای خود را در زندانهای طرف مقابل رها نخواهیم کرد.
این مقام یمنی همچنین اعلام کرد: تمامی تصمیمات مربوط به نیروهای مزدور در کنترل طرف سعودی است.
مرتضی افزود: رژیم سعودی هیچ اسیر یمنی را مطالبه نکرده و همواره تمرکز خود را تنها بر اسرای سعودی گذاشته است.
وی در پایان گفت: مذاکرات برای آزادی اسرا سه ماه ادامه داشت، اما دولت صنعا به تعهدات خود در توافق آزادی اسرا عمل کرد و طرف مقابل از اجرای این توافق پا پس کشید.