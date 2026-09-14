تراکتور با شکست مقابل شباب الاهلی به رختکن رفت

نیمه اول دیدار تیم‌های تراکتور ایران و شباب الاهلی امارات با شکست نماینده کشورمان خاتمه یافت.

جوان آنلاین: تیم فوتبال تراکتور در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه) در ورزشگاه آل راشد دربی به مصاف شباب الاهلی امارات رفت که نیمه نخست این مسابقه با شکست یک بر صفر نماینده ایران به پایان رسید.

به گزارش تسنیم، شباب الاهلی بازی را بهتر آغاز کرد و خیلی زود در دقیقه ۷ توسط سردار آزمون مهاجم ایرانی خود به گل رسید، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

پس از این اتفاق، تیر دروازه تراکتور هم یک بار به لرزه در آمد. بازی بد تراکتور در دقایق اولیه در نهایت کار دست تیم تراکتور داد و در دقیقه ۲۳ سزار روی پاس آزمون دروازه تیم جواد نکونام را باز کرد تا نماینده ایران نیمه اول را با شکست به رختکن برود.

ادهم مخادمه از اردن قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد.

ترکیب ابتدایی تراکتور در این بازی را پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، محمد دانشگر، مهدی حسینی، اودیل خامروبکف، مسعود زائرکاظمینی، تیبور هلیلوویچ، تومیسلاو اشتراکالی و امیرحسین حسین‌زاده تشکیل دادند.