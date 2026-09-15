جوان آنلاین: جنوب عربستان یکشنبه شب و بامداد دوشنبه یکی از شدیدترین حملات موشکی - پهپادی یمنیها را تجربه کرد. یمنیها بار دیگر حمله کردند و در یک مقطع از این حمله، ۱۸ دقیقه مداوم عربستان زیر ضربات موشکی قرار گرفت؛ هجمهای که از خمیسمشیط تا ابها و بقیه مناطق جنوبی، سامانههای هشدار سعودی را به صدا درآورد. پایگاه ملک خالد در کانون حملات بود. انصارالله گفته در پاسخ پنج روز گذشته، دهها موشک به عربستان شلیک کرده است.
حملات یکشنبه شب و بامداد دیروز انصارالله، فقط یک حمله موشکی دیگر در امتداد جنگ یمن نبود؛ دامنه، تعدد اهداف و همزمانی هشدارهای امنیتی نشان داد که معادله نبرد در حال تغییر است. ارتش یمن گفته که دهها موشک بالستیک و پهپاد به سمت پایگاه هوایی ملک خالد در خمیسمشیط شلیک کرده است؛ پایگاهی که یکی از مهمترین مراکز عملیاتی نیروی هوایی عربستان در جنوب غرب این کشور است. یمنیها میگویند که آشیانههای هواپیما، سامانههای راداری، باندهای پروازی و انبارهای مهمات این پایگاه را هدف قرار دادهاند. میزان دقیق خسارت این حمله هنوز تأیید نشده است.
هشدارهای خطر در خمیسمشیط، ابها، جازان و نجران فعال شد و در برخی نقاط، در حالی که سعودیها وضعیت عادی اعلام کرده بودند، هشدارها برای دومین بار به صدا درآمد. رویترز گزارش داده که حمله جدید شامل دهها موشک و پهپاد بوده و مقامهای سعودی پس از آن هشدارهای اضطراری کوتاهی در چهار شهر جنوبی صادر کردند. منابع نزدیک به انصارالله میگویند که حملات در چند موج انجام شده و فقط در یک مقطع، برای بیش از ۱۸دقیقه ادامه داشته است. این حمله در حالی انجام شد که روز پیش هم، موج سنگینی از حملات یمنی به جنوب عربستان، ابها، خمیسمشیط، جازان و نجران را هدف قرار داده بود. مقامهای سعودی در آن حملات از زخمی شدن ۷۳ نفر خبر دادند و تأیید کردند که برخی تأسیسات انرژی نیز آسیب دیده و فعالیت در شماری از آنها موقتاً متوقف شده است. بر اساس تحلیل تصاویر ماهوارهای، دستکم شش مخزن ذخیره سوخت در تأسیسات سوخترسانی آرامکو در ابها کاملاً تخریب و هشت مخزن دیگر دچار درجاتی از آسیب شدهاند؛ تأسیساتی که یکی از مراکز مهم توزیع سوخت در جنوب غرب عربستان است و بخش بزرگی از آن از مدار عملیاتی خارج شده است. فقط در یک موضع نظامی در شروره، دو نقطه سوختگی در تصاویر ماهوارهای ۱۳ سپتامبر مشاهده شده است. حملات بامداد دوشنبه، در کنار ضربهای بزرگتر به زیرساخت انرژی، بهخصوص خط لوله شرق ـ غرب معروف به ینبع، بخش بزرگی از نفت سعودی را از مدار خارج کرده. رویترز گزارش داده که ادامه این وضعیت میتواند تا ۴درصد از عرضه جهانی نفت را در معرض خطر قرار دهد. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته بستهشدن خط لوله شرقی ـ غربی در عربستان، یکی از خطرناکترین موارد کمبود انرژی در تاریخ را رقم میزند.
ریاض دست به دامان تلآویو
همزمان، انصارالله در روزهای اخیر از ساحل غربی یمن به سمت بابالمندب پیشروی کرده، شهر بندری المخا و جزیره میون را در اختیار گرفته است. منابع یمنی نزدیک به ائتلاف سعودی روز دوشنبه تأیید کردند که انصارالله چند جزیره راهبردی دیگر را در جنوب دریای سرخ به کنترل خود درآورده و در تازهترین تحول، کنترل جزایر بزرگ و کوچک حنیش را نیز به دست گرفته است. منابع یمنی در گفتوگو با شبکه اسکاینیوز عربی اعلام کردند که نیروهای انصارالله موفق شدند کنترل سلسله ارتفاعات کهبوب که بر تنگه بابالمندب و سواحل اطراف آن مشرف است به دست بگیرند. رویترز میگوید تصرف میون در دهانه دریای سرخ، در کنار پیشرویهای ساحلی، نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی را افزایش داده است. همزمان، گزارشهای مربوط به عقبنشینی نیروهای تحت حمایت عربستان از برخی مواضع نشان میدهد که ریاض برای حفظ خطوط دفاعی خود با دشواری جدی مواجه شده است.
درخواست کمک از تلآویو
«اسرائیل هیوم» گزارش داده که محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان، از چند کشور منطقه برای مقابله با انصارالله کمک خواسته و از طریق سنتکام، بهصورت غیرمستقیم از اسرائیل درخواست کمک اطلاعاتی و پشتیبانی کرده است؛ نگرانیای که به نظر میرسید متقابل است. در تلآویو نیز پیشروی انصارالله به سواحل دریای سرخ و جزیره میون بهعنوان یک تهدید مستقیم برای کشتیرانی و امنیت اسرائیل دنبال میشود. یدیعوت آحارونوت گزارش داده که نیروی دریایی اسرائیل سطح آمادهباش خود را افزایش داده و نیروهای بیشتری در دریا و مراکز فرماندهی مستقر شدهاند. ارزیابیهای امنیتی اسرائیل هشدار میدهند که موقعیت جدید انصارالله در نزدیکی بابالمندب امکان استفاده از موشکها و شناورهای انفجاری علیه کشتیهای عبوری را افزایش میدهد.