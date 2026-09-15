کاروان «شجره طیبه» نماد اقتدارو عزت ایران

فریدون حسن

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از روز شنبه آینده در شهر ناگویا ژاپن آغاز می‌شود. البته قبل از روشن‌شدن مشعل بازی‌ها رقابت‌ها در چند رشته تیمی آغاز شده و برخی از آنها با آغاز به کار رسمی بازی‌ها تمام می‌شوند! مثل بسکتبال.

کاروان ورزشی ایران با نام «شجره طیبه» به منظور گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه میناب پا به این میدان بزرگ می‌گذارد. کاروانی شامل ۳۰۵ ورزشکار که در ۴۰ رشته ورزشی به مصاف رقبای آسیایی خود می‌روند. بازی‌های آسیایی وجه تمایز ورزش قاره کهن با سایر قاره‌هاست؛ بازی‌هایی که بسیاری از قهرمانان المپیک و رقابت‌های جهانی رشته‌های مختلف ورزشی در آن حضور دارند و بزرگان ورزش آسیا برای به دست آوردن جایگاه درخور توجه و مدال ارزشمند این بازی‌ها با تمام توان در میدان رقابت حاضر می‌شوند. ایران هم به‌عنوان یکی از کشور‌های صاحب‌نام در ورزش آسیا طی ۱۹ دوره گذشته این مسابقات همواره رقابتی سخت با مدعیان ورزش قاره کهن برای حضور در بالاترین رده جدول نهایی رقابت‌ها داشته است. اهمیت فوق‌العاده این دوره از مسابقات برای کشور عزیزمان آن هم در شرایط جنگی و رؤیارویی با نظام استکبار و دشمن امریکایی و صهیونیستی بر کسی پوشیده نیست. ورزشکاران دلاور و مدال‌آور ایران حالا سفیران اقتدار و ابهت ملت مظلوم و شهیدپروری هستند که یک‌تنه مقابل استکبار جهانی قد علم کرده و هر پیروزی بچه‌های کاروان شجره طیبه و بالارفتن پرچم پرافتخار ایران باعث شادی وصف‌ناپذیر مردم حاضر در خیابان و رزمندگان دلاور میدان نبرد خواهد بود. در بخش اول بررسی کاروان «شجره طیبه» به وضعیت رشته‌های تیمی از جمله فوتبال، والیبال می‌پردازیم و نگاهی هم به قایقرانی، تیراندازی، تنیس روی میز و دوومیدانی خواهیم داشت. البته همانطور که عنوان شد مسابقات رشته‌هایی، چون بسکتبال و هندبال از چند روز قبل آغاز شده و ممکن است تا صبح امروز تکلیف تیم‌های ملی کشورمان در این رشته‌ها مشخص شده باشد.

مسیر قهرمانی والیبال ایران در ناگویا

رؤیای چهارمین طلای متوالی

دنیا حیدری

یکی از شانس‌های طلای کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا بی‌تردید تیم ملی والیبال است. والیبالی که در سه دور گذشته همواره موفق به کسب خوشرنگ‌ترین مدال این مسابقات شده و بی‌شک در این دوره نیز با هدف کسب چهارمین طلای متوالی است که راه ناگویا در پیش خواهد گرفت برای تکرار موفقیتی که در پایان هر سه دوره اینچئون (۲۰۱۴)، جاکارتا (۲۰۱۸) و هانگژو (۲۰۲۲) به تصویر کشیده است.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی درحالی از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهرماه در شهر‌های آیچی و ناگویای ژاپن برگزار می‌شود که رقابت تیم‌های والیبال از پنجم تا یازدهم مهرماه پیگیری خواهد شد. براساس قرعه انجام شده، ایران در مرحله مقدماتی به همراه اندونزی، تایلند و قرقیزستان در گروه B قرار دارد. تیم‌هایی که روی کاغذ برای شاگردان پیاتزا که چندی قبل از اعزام در مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا خوش درخشیدند، حریفان دست‌و پاگیری نیستند و به همین دلیل انتظار می‌رود که ایران بی‌دردسر مرحله گروهی را برای صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی پشت‌سر بگذارد.

مسیر قهرمانی برای کسب چهارمین طلای متوالی در بازی‌های آسیایی، اما از یک‌چهارم نهایی کاملاً جدی می‌شود. جایی که دو تیم برتر هر گروه به مرحله‌ای می‌رسند که هیچ جای اشتباهی نیست؛ مرحله حذفی که اولین لغزش به معنای پایان کار است و بس.

در میان رقبای ایران، چین بیش از همه مورد توجه است. تیمی که با ترکیبی قدرتمند راهی ناگویا می‌شود. این تیم که در قهرمانی آسیا نیز برابر ایران متحمل شکست شد در بازی‌های آسیایی به همراه کره جنوبی، چین‌تایپه و فیلیپین در گروه D حضور دارد. چین بی‌شک جدی‌ترین رقیب ایران در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی است. تیمی که با چاشنی انتقام برابر یاران پیاتزا قدم به میدان خواهد گذاشت و تکرار یک برد دیگر مقابل آن به هیچ عنوان نمی‌تواند کار ساده‌ای باشد.

ژاپن، میزبان بازی‌ها نیز حریف ساده‌ای نیست، اما باتوجه به اینکه برخلاف انتظار قرار است با ترکیب دوم خود در این رقابت‌ها حاضر شود، شانس ایستادنش بر سکوی قهرمانی خیلی زیاد نیست. مگر آنکه والیبالیست‌های جوان میزبان همه را در ناگویا غافلگیر کنند. به همین دلیل و باتوجه به اینکه در هر حال والیبال ژاپن همچنان یکی از قدرت‌های سنتی قاره محسوب می‌شود نمی‌توان این تیم را دست‌کم گرفت.

تیم‌ملی ایران درحالی به کسب چهارمین طلای متوالی بازی‌های آسیایی می‌اندیشد که این روز‌ها برای حضوری پرقدرت در این رقابت‌ها می‌شود که فاصله چندانی میان قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی نیست. به همین دلیل تیم ملی پس از اردوی تدارکاتی و دیدار‌های دوستانه در روسیه، درگیر مسابقات قهرمانی مردان آسیا شد تا با آمادگی کامل راهی ژاپن شود برای پیگیری تمریناتش جهت حضوری پرقدرت در ناگویا. والیبال ایران در بازی‌های آسیایی علاوه بر سه طلای متوالی، سه مدال نقره و یک برنز نیز در کارنامه دارد. سابقه‌ای که نشان می‌دهد انتظار از این تیم در ناگویا چیزی جز حضور در جمع مدعیان نیست.

تیم‌ملی تیراندازی در ناگویا ۱۴ نماینده دارد

شلیک به مدال

شیوا نوروزی

بازگشت تیراندازی ایران به مدار درخشش در بازی‌های آسیایی انتظاری است که در صورت تحقق به بهبود جایگاه مدالی کاروان کشورمان در ناگویا کمک خواهد کرد. تیم‌ملی تیراندازی کشورمان در سال‌های اخیر رشد قابل قبولی داشته و بهترین تیراندازان ما در جمع برترین‌های جهان قرار گرفته‌اند. باتوجه به در پیش بودن بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ملی‌پوشان این رشته تلاش می‌کنند با کسب بهترین نتایج نقش خود را در مدال‌آوری برای کاروان کشورمان ایفا کنند.

۱۴ ملی‌پوش ایران به ناگویا آمده‌اند تا با دقیق‌ترین شلیک‌های خود بهترین رکورد‌ها را ثبت کنند و علاوه‌بر رفتن روی سکو، خوشرنگ‌ترین مدال‌ها را به گردن بیاویزند. هادی غره‌باقی، پوریا نوروزیان، امیرمحمد نکونام، نجمه خدمتی، شرمینه چهل‌امیرانی و فاطمه امینی (تفنگ)، وحید گل‌خندان، جواد فروغی، رسول عفتی، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری (تپانچه) و محمد بیرانوند و مرضیه پرورش‌نیا (تراپ) نمایندگان تیراندازی ما در این دوره بازی‌های آسیایی هستند و محمد زائررضایی، مریم سلطانی و علی افسری هدایت این تیم‌ها را برعهده دارند.

سایه کمبود فشنگ استاندارد و سلاح‌های فرسوده همواره روی سر تیراندازی کشورمان بوده و هنوز هم این مشکلات وجود دارد. با این‌حال فدراسیون همیشه برای به حداقل رساندن این کمبود‌ها تلاش کرده با اعزام نفرات به اردو‌های خارجی تا حدی مشکلات را مرتفع کند. این‌بار نیز درست یک ماه پیش از بازی‌های آسیایی تیم‌ملی به چین اعزام شد تا در اردوی مشترک خود با تیم‌ملی این کشور برگزار کند. چین رتبه اول رنگینگ فدراسیون جهانی را در اختیار دارد و تمرین با تیراندازان این کشور قطعاً به سود ورزشکاران ایران بود. قبل از آن هم تیراندازان ما در جام‌جهانی هانگژو به میدان رفتند. با این‌حال نتایج آنها ضعیف‌تر از حد انتظار بود و تنها هانیه رستمیان توانست یک مدال برنز از این مسابقات به دست بیاورد.

نگاهی به عملکرد گذشته تیم‌ملی تیراندازی در ادوار پیشین آوردگاه آسیایی، نشان از افت عملکرد این تیم در بازی‌های ناگویا دارد. بازی‌های بوسان ۲۰۰۲ آغاز رسیدن تیراندازان ایرانی به مدال آسیایی بود؛ ۲۴ سال پیش تیم تفنگ بانوان متشکل از لیدا فریمان، الهام هاشمی و راحله خدابنده موفق به کسب مدال برنز تفنگ ۱۰‌متر شد. در بازی‌های گوانگجو ۲۰۱۰ و پس از یک دوره وقفه دوباره شاهد درخشش تیراندازی بودیم؛ برنز تفنگ ۵۰ متر سه‌وضعیت (الهه احمدی، مه‌لقا جام‌بزرگ و مریم طالبی)، نقره تفنگ ۱۰ متر تیمی (الهه احمدی، نرجس امام‌قلی‌نژاد و مه‌لقا جام‌بزرگ) و نقره تفنگ ۵۰ متر سه‌وضعیت انفرادی (الهه احمدی). اولین طلای تاریخ تیراندازی کشورمان در بازی‌های آسیایی در بازی‌های اینچئون ۲۰۱۴ به ارمغان آمد؛ الهه احمدی در تفنگ ۱۰ متر انفرادی قهرمان آسیا شد و مدال طلا به گردن آویخت. همچنین مدال نقره این ماده نیز به نرجس امام‌قلی‌نژاد رسید و تیم تفنگ با ترکیب الهه احمدی، نرجس امام‌قلی‌نژاد و نجمه خدمتی در ماده ۱۰ متر تیمی مدال نقره گرفت.

در بازی‌های جاکارتا ۲۰۱۸ مه‌لقا جام‌بزرگ (برنز) تنها مدال‌آور تیراندازی ایران لقب گرفت و در بازی‌های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ نیز باوجود اعزام ۱۷ تیرانداز به چین تنها یک مدال برنز (هانیه رستمیان و امیر جوهری‌خو) برای کشورمان به دست آمد.

دوومیدانی و انتظار کسب ۱۰ مدال

بهترین خودتان باشید

اشرف رامین

توزیع مدال‌های زیاد این فرصت را به دوومیدانی‌کاران می‌دهد تا شانس بیشتری برای رسیدن به سکو‌های آسیا داشته باشند.

تیم‌ملی دوومیدانی در بازی‌های آسیایی ناگویا ۱۱نماینده خواهد داشت و بااینکه شاید رکورد‌های ثبت شده ملی‌پوشان قبل از شروع رقابت‌ها چندان مطلوب نبوده باشد، اما پتانسیل دوومیدانی ایران بالاتر از این حرف‌هاست و قطعاً در میدان مسابقه نمایندگان‌مان با تمام قوا به میدان خواهند رفت. حسن تفتیان، بنیامین یوسفی، علی امیریان، حسین نوری، صادق صمیمی، حسن عجمی، محمدرضا طیبی، مریم کاظمی، فاطمه محیطی‌زاده، زهرا زارعی و ریحانه مبینی نفراتی هستند که باتوجه به عملکرد خود سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ را کسب کردند. فدراسیون به آنها اعتماد کرده و منتظر درخشش این ملی‌پوشان در ناگویا خواهد بود، با این‌حال شرایط عجیب حاکم بر دوومیدانی کشورمان را نباید نادیده گرفت؛ اینکه فدراسیون و در رأس آن احسان حدادی برای اثبات حقانیتش در ریاست فدراسیون چالش‌های زیادی را پشت‌سر گذاشت و در نهایت با مختومه اعلام شدن پرونده شکایت از او، مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی به تأیید رسید. جدا از درگیری‌های مدیریتی که حدادی با آن مواجه بود، جنجال تأسفبار سال گذشته چند ملی‌پوش در کره‌جنوبی نیز اعتبار این رشته را زیر سؤال برد. با این وجود اردو و تمرینات دوومیدانی‌کاران برگزار شد و همه منتظرند تا ببینند وعده کسب ۱۰ مدال رئیس فدراسیون محقق خواهد شد یا نه. احسان حدادی رسیدن به مدال بازی‌های آسیایی را هدف فدراسیونش اعلام کرده و در این راستا تلاش‌های زیادی شد. اردو‌های تیم‌ملی به مدت ۱۸ ماه برگزار شد و نفرات اعزامی از بین ۷۰ ورزشکار انتخاب شدند. برگزاری اردوی برون‌مرزی بلاروس نیز به منظور افزایش آمادگی ملی‌پوشان انجام شد. در این اردو ۱۴ ملی‌پوش حضور داشتند و رکوردهایشان روی تصمیم نهایی کادرفنی و فدراسیون برای اعزام به ناگویا تأثیر زیادی گذاشت. سمیع اقبالی، سینا نجفی و ارسلان حمیدی از ترکیب خط خوردند و امیدواریم نفرات اعزامی بهترین عملکردشان را در ناگویا به نمایش بگذارند. اولین مدال دوومیدانی ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی در سومین دوره این بازی‌ها (۱۹۵۸ توکیو) به دست آمد؛ محمود خلیل رضوی یک طلا و یک نقره به گردن آویخت و علی باغبان‌باشی نیز دو برنز آسیایی به دست آورد. در بین مدال‌آوران دوومیدانی نام رئیس فعلی بیش از همه در خاطر مردم ایران باقی مانده است؛ احسان حدادی در بازی ۲۰۰۶ قطر مدال طلای پرتاب دیسک را به چنگ آورد، در بازی‌های ۲۰۱۰ گوانگجو این طلا را تکرار کرد، در اینچئون (۲۰۱۴) سومین مدال طلای پرتاب دیسک را به گردن آویخت، در جاکارتا ۲۰۱۸ تعداد طلاهایش را به عدد چهار رساند و نقره بازی‌های هانگژو پایان‌بخش حضور حدادی در بازی‌های آسیایی بود. نکته‌ای که شاید کمی نگران‌کننده به نظر برسد رکورد‌های نه‌چندان مطلوبی است که نفرات اعزامی قبل از شروع بازی‌های آسیایی ثبت کردند. در دوره قبلی این بازی‌ها، دوومیدانی کشورمان از سوی حسین رسولی و احسان حدادی یک طلا و یک نقره در پرتاب دیسک به دست آورد، در حالی که دیگر نمایندگان اعزامی به سکوی آسیا نرسیدند.

از لغو اردو‌ها و تمرین تا اعزام نصف و نیمه

مأموریت دشوار امید‌ها

دنیا حیدری

مأموریت دشوار امید‌های فوتبال ایران درحالی از امروز در بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز می‌شود که شاگردان حسین عبدی برخلاف وعده‌های داده شده در بدترین شرایط ممکن راهی ژاپن شد. قرار بود این بار همه چیز متفاوت باشد. از ماه‌ها قبل درباره اهمیت حضور تیم امید در ناگویا صحبت و وعده حمایت و همکاری باشگاه‌ها برای آماده‌سازی این تیم داده شده بود، اما استارت مشکلات این تیم که قرار بود با هدف شکستن طلسم ناکامی‌ها راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شود، قبل از اعزام به ژاپن و در ایران زده شد، چراکه به وقت عمل همه پا پس کشیدند تا فاصله میان وعده‌ها با واقعیت موجود بیش از همیشه به چشم آید، به‌طوری که نخستین اردوی تیم امید به دلیل حضور تنها پنج بازیکن و به حد نصاب نرسیدن (حتی برای گرگم به هوا) لغو شد! سرمربی امید‌ها از همان ابتدا صریحاً در خصوص شرایط تیمش صحبت کرده بود. همچنین از لزوم حمایت‌ها و همکاری‌ها، اما درشرایطی که انتظار داشت اطرافیان با درک حساسیت ماجرا آماده حمایت باشند و کمک برای آماده‌سازی تیم امید، عملاً با صحنه‌ای مواجه شد که کوچک‌ترین شباهتی نه به تمرین داشت و نه اردوی تیم ملی. اردو‌ها یکی پس از دیگری تحت تأثیر حضور نداشتن بازیکنان قرار گرفتند و اردوی خارجی که می‌توانست آخرین فرصت برای هماهنگی و انجام دیدار‌های تدارکاتی باشد نیز از برنامه کنار رفت. درنهایت باوجود شعار مجدد همکاری، امید‌های فوتبال ایران با فهرستی ناقص راهی ناگویا شدند. با ۱۸ بازیکن تا پنج ملی‌پوش دیگر با وعده باشگاه‌ها در ادامه مسیر به این تیم اضافه شوند! یعنی تیمی که برای حضور در یک تورنمنت مهم آسیایی آماده می‌شد حتی سفرش را هم با ترکیب کامل آغاز نکرد! صد البته که امروز مطرح کردن این گلایه‌ها دیگر هیچ سودی ندارد و حالا توپ در زمین عبدی و شاگردانش است. آن‌هم در گروهی سخت و مسیری که طی کردن آن همانطور که خود عبدی و اکثر کارشناسان اذعان دارند به هیچ عنوان ساده نیست. ایران به همراه چین، نایب‌قهرمان آخرین دوره جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، کره‌شمالی سختکوش و امارات در گروه B قرار دارد. در کنار رقبایی که هرکدام می‌توانند برای امید‌های ایران دردسرساز شوند. حضور چین در فینال آسیا نشان از حرکت تازه این کشور در فوتبال پایه است. کره شمالی هم که همواره حریفی دشوار در رده‌های پایه است. شاید به همین دلیل هم هست که عبدی قبل از اعزام هدف تیمش را نخست صعود از گروه خوانده بود. البته با اشاره واضح به دشواری ادامه مسیر، چراکه با توجه به شرایط جدول، صعود از گروه B می‌تواند ایران را در ادامه مقابل یکی از تیم‌های گروه A و حتی ژاپن، میزبان مسابقات، قرار دهد. شاید به همین دلیل هم است بسیاری از کارشناسان معتقدند که نباید از تیم عبدی انتظار کسب نتایج بزرگ داشت، چراکه تیم او حتی فرصت کافی برای تمرین با ترکیب کامل را هم نداشته، چه رسد به برگزاری بازی‌های تدارکاتی که بتواند نقطه‌ضعف‌ها را شناسایی کند. تیم ملی ایران چهارشنبه، ۲۵ شهریور با امارات، یک‌شنبه ۲۹ شهریور با چین و چهارشنبه اول مهر در آخرین بازی مرحله گروهی با کره شمالی دیدار می‌کند. سه مصاف سخت و دشوار که باید دید امید‌های فوتبال ایران می‌توانند پایانی متفاوت و خوشایند برایش رقم بزنند یا.

پینگ‌پنگ ایران با ترکیبی متفاوت

سودای تکرار تاریخ

شمیم رضوان

تنیس روی میز این مرتبه با ترکیبی کامل‌تر از همیشه راهی ناگویا خواهد شد، چراکه کسب یک مدال تاریخی در هانگژو، انگیزه‌ای شده برای تکرار این موفقیت در ناگویا. چه بسا به همین دلیل هم وزیر ورزش با افزایش سهمیه تنیس روی میز در بازی‌های آسیایی پیش رو موافقت کرد. پینگ‌پنگ‌بازان ایران با انگیزه‌گرفتن از تاریخ‌سازی در هانگژو، سودای کسب مدال‌های بیشتر در ناگویا را دارند. خصوصاً که مساعدت وزیر ورزش، هفت ملی‌پوش (پنج مرد و دو زن)، فرصت حضور در بزرگ‌ترین آوردگاه ورزشی قاره را پیدا کردند. بر این اساس، نوشاد و نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آرین غفاری و محمدحسن حبیبی ترکیب تیم مردان و مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی ترکیب تیم بانوان را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند. ترکیبی که تلفیقی از تجربه است و جوانی. از نوشاد عالمیان باتجربه که سه دوره حضور در المپیک را در کارنامه دارد تا فرجی و حبیبی که در سال‌های اخیر خود را به عنوان پدیده‌های آینده‌دار تنیس روی میز ایران مطرح کردند. مسابقات تنیس روی میز بازی‌های آسیایی ناگویا از ۲۹ شهریور تا شش مهر برگزار می‌شود. ایران در این دوره در بخش‌های انفرادی، تیمی و دوبل شرکت می‌کند؛ ضمن اینکه قرار است برای نخستین بار، نمایندگان ایران در بخش میکس دوبل بازی‌های آسیایی شرکت کنند. آرین غفاری و مهشید اشتری و همچنین بنیامین فرجی و ستایش ایلوخانی دو زوج ایران در این بخش هستند.

پینگ‌پنگ‌بازان ایران درحالی با هدف تکرار موفقیت هانگژو راهی ناگویا می‌شوند که بی‌شک مسیر مدال‌آوری آسان نیست و حضور قدرت‌های بزرگ شرق آسیا، به‌خصوص چین، ژاپن و کره‌جنوبی، رقابت در بخش انفرادی را سخت و دشوار می‌کند. با این حال، تجربه نوشاد و نیما در کنار انگیزه جوان‌هایی، چون فرجی و حبیبی، به‌ویژه در دوبل و تیمی امید‌های زیادی برای ایران ایجاد کرده است. شاید، چون ایران در هانگژو پس از ۶۵ سال دوباره در تنیس روی میز صاحب مدال شد و همین موفقیت به پینگ‌پنگ‌بازان ایران ثابت کرد که کار نشد ندارد.

از کانوو کایاک تا روئینگ و بادبانی

جدال در دل آب

شیوا نوروزی

قایقرانی ایران در بازی‌های آسیایی در سه جبهه قدرتش را در مواجهه با رقبای قاره‌ای محک خواهد زد.

مسابقات قایقرانی در رشته‌ها و مواد مختلف برگزار خواهد شد و در بین نفرات اعزامی کاروان کشورمان، ملی‌پوشان آب‌های آرام (کانو و کایاک)، روئینگ و بادبانی حضور دارند.

قایقرانی یکی از رشته‌های تجهیزات‌محوری است که ورزشکاران آن به شدت نیاز به امکانات و زیرساخت‌های استاندارد دارد. هرچند تمرینات این تیم‌ها در شهر‌های مختلف پیگیری شد، اما اعزام‌های خارجی و حضور در کمپ‌های خارجی نیاز اصلی قایقرانان کشورمان است.

رقابت‌های کانو اسپرینت بازی‌های ناگویا سوم شهریورماه در دریاچه مرکزی میوشی این شهر برگزار خواهد شد. ۹ پاروزن ایرانی در دو بخش کایاک و کانو تمام تلاش‌شان را به کار می‌گیرند تا در رقابت با حریفان بهترین و ارزشمندترین مدال را به دست بیاورند. علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در کایاک مردان، الناز شفیعیان، تانیا کارگرپور و کیانا کمال‌زاده در کایاک بانوان، محمدنبی رضایی در کانو مردان و هیوا افضلی، هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی در کانو بانوان امید‌های ما برای کسب مدال در کایاک و کانو هستند. نکته مهم اینکه هدایت تیم‌ملی آب‌های آرام به سرگئی بوزوگلی اوکراینی سپرده شده است. باتوجه به کارنامه قوی این مربی روی مدال شاگردان او حساب می‌شود. از طرفی بوزوگلی در اظهاراتش تأکید کرده تمام هدف‌گذاری تیمش روی کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی است. تیم‌ملی آب‌های آرام پیش از حضور در بازی‌های آسیایی، در مسابقات جهانی چک و لهستان شرکت کرد.

تیم‌ملی روئینگ در ناگویا ۱۲ ملی‌پوش خواهد داشت و فدراسیون تازه تأسیس روئینگ برای برگزاری تمرینات و تطبیق ورزشکاران با شرایط محل برگزاری مسابقات، نمایندگان خود را زودتر به ژاپن فرستاد. در بخش بانوان فاطمه مجلل (روئینگ تک‌نفره سنگین‌وزن و سبک‌وزن)، زینب نوروزی و کیمیا زارعی (دونفره سنگین‌وزن و سبک‌وزن)، سارا فخری و هانیه خورسند (دونفره تک‌پارو)، مهسا جاور، ساقی ملکی، سها فخری، هنگامه کامیاب و مهنا حاج‌حسینی (چهارنفره)، در بخش مردان امیرحسین محمودپور (تک‌نفره سبک‌وزن) و بهمن نصیری (تک‌نفره سنگین‌وزن) به آب خواهند زد. در رشته بادبانی فقط یک ورزشکار خواهیم داشت؛ شهاب خاتم این فرصت را پیدا کرده تا توانایی‌هایش را در ناگویا و در حضور رقبای آسیایی محک بزند. خاتم برای آمادگی هرچه بیشتر چند اردوی مشترک با تیم‌ملی ترکیه را پشت‌سر گذاشته است. تعداد مدال‌های قایقران‌های ما در بازی‌های هانگژو ۲۰۲۲ به شکل محسوسی کاهش یافت. در دوره گذشته علیرضا سهرابیان قول دو رقمی شدن مدال‌ها را داده بود، اما در مجموع ملی‌پوشان روئینگ، کانو و کایاک دو نقره و سه برنز را به دست آوردند. مهسا جاور و زینب نوروزی مدال نقره روئینگ دو نفره و فاطمه مجلل، نازنین ملایی، مهسا جاور و زینب نوروزی نقره روئینگ چهار نفره را از آن خود کردند. سپهر ساعتچی و پیمان قویدل برنز کایاک دو نفره و عادل مجللی و کیا اسکندانی برنز کانو دو نفره را به دست آوردند، این درحالی است که در بازی‌های ۲۰۱۸ جاکارتا پنج نقره و دو برنز از آن قایقرانی کشورمان شده بود.