کد خبر: 1379087
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

عراق: از نشست عمان درباره تنگه هرمز حمایت و در آن شرکت می کنیم

عراق وزیر امور خارجه عراق با تأکید بر حمایت بغداد از نشست پیش‌رو در عمان درباره تنگه هرمز گفت: حل بحران‌های منطقه از جمله وضعیت یمن باید از مسیر گفت‌وگو، مذاکره و کاهش تنش دنبال شود.

جوان آنلاین: «فؤاد حسین»، وزیر امور خارجه عراق شنبه شب اعلام کرد: تأکید ما حمایت از نشست پیش رو در سلطنت عمان درباره تنگه هرمز و شرکت در این نشست است.

وی افزود: حل بحران‌های منطقه، از جمله شرایط یمن، باید از مسیر گفت‌وگو، مذاکرات و کاهش تنش انجام شود.

وزیر امور خارجه عراق در بخش دیگری از سخنانش به محور گفت وگوهایش با همتای ایرانی اش پرداخت و گفت: در گفت‌وگو با وزیر امور خارجه ایران، درباره اقدامات مربوط به برخی گذرگاه‌های مرزی و راه‌های رسیدگی به آنها بحث و تبادل نظر کردم.

وی افزود: در این گفت‌وگو همچنین موضوع حمله به عربستان و روند فعالیت کمیته تحقیق مشترک درباره این حمله را با سید عباس عراقچی بررسی کردم.

قرار است نشستی در مسقط عمان میان کشورهای ساحلی خلیج فارس برگزار شود.

بر همین اساس، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران درباره نشست وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس گفت: در حال حاضر برنامه‌ریزی برای برگزاری این نشست در روز دوشنبه انجام شده و وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس در آن حضور خواهند داشت.

وی افزود: یکی از موضوعات دستور کار این نشست، تشریح تلاش‌های ایران و عمان برای دستیابی به تفاهم درباره مسیرهای موقت دریانوردی در تنگه هرمز خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد: نتایج مذاکرات ایران و عمان را در این نشست به اطلاع وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس خواهیم رساند.

برچسب ها: عراق ، بغداد ، تنگه هرمز
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