مفقود شدن یک کشتی اندونزیایی با ۲۴۰ سرنشین 

یک کشتی اندونزیایی با ۲۴۰ سرنشین، پس از مواجهه با شرایط نامساعد جوی، در دریای جاوه مفقود شد.

جوان آنلاین: تیم‌های نجات اندونزیایی امروز، پس از قطع ارتباط با یک کشتی مسافربری که ۲۴۰ سرنشین داشت، عملیات جستجو را آغاز کردند. این کشتی در مسیر خود از جاوه شرقی به سمت کالیمانتان جنوبی در جزیره بورنیو، در دریای جاوه در حال حرکت بود که ارتباط با آن قطع شد.

دفتر جستجو و نجات در بانگرماسین (مرکز استان کالیمانتان جنوبی) اعلام کرد که گزارشی مبنی بر بروز اختلال در سیستم ارتباطی کشتی «ویرگو ترانسپورت ۸» دریافت کرده است. این کشتی در حال حرکت از سورابایا (دومین شهر بزرگ اندونزی در استان جاوه شرقی) به سمت این شهر بود.

طبق اطلاعات اولیه، آخرین موقعیت مکانی مشخص شده برای این کشتی در دریای جاوه، در فاصله تقریبی ۱۴۸ کیلومتری (۹۲ مایلی) اسکله بانگرماسین بوده است.

در حال حاضر گزارش فوری مبنی بر وقوع تلفات منتشر نشده است. «آریانتو اردی»، مدیر عملیات در سازمان نجات بانگرماسین، ضمن تأیید قطع ارتباط با کشتی، اعلام کرد که نیروهای امدادی به منطقه اعزام شده‌اند.

مقامات محلی نیز توضیح دادند که اپراتور کشتی پس از دریافت اطلاعات مبنی بر مواجهه این شناور با شرایط جوی نامساعد، حادثه را گزارش کرده است.