وزیر خارجه رژیم جولانی در ادامه سیاست های منفعلانه این رژیم مقابل اسرائیل، مجددا تجاوزات تل آویو را محکوم کرد.

جوان آنلاین: اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد که دمشق نقض حاکمیت سوریه را محکوم می کند.

وی اضافه کرد که ورود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را محکوم می کند. ۴۰ کشور در شورای امنیت از سوریه در این خصوص حمایت کرده و بر تمامیت ارضی این کشور تاکید دارند.

الشیبانی ادامه داد: سوریه به صورت شفاف و مسئولانه در برابر شورای امنیت بر مخالفت خود با نقض حاکمیت این کشور تاکید کرد.

وی گفت: دمشق به مسیر خود بر اساس قوانین بین الملل و منشور سازمان ملل از طریق تمام کانال های سیاسی مشروع ادامه داده و برای نهادینه کردن ثبات و تقویت قوانین جهانی تلاش می کند.

لازم به ذکر است که رژیم جولانی از زمان روی کار آمدن در سوریه هیچ موضع قاطعی در برابر تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی اتخاذ نکرده و به محکوم کردن این تجاوزات بسنده می کند.