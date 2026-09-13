شبکه سی ان ان به دستاوردهای نظامی جنبش انصارالله و وجود فساد و اختلافات داخلی در جبهه مقابل اشاره کرد.

جوان آنلاین: سایت شبکه سی ان ان در گزارشی به نقل از یک منبع غربی تاکید کرد که لیست ثبت شده از نظامیان وابسته به دولت مستعفی یمن و تحت حمایت عربستان مملو از اسامی صوری برای دریافت حقوق ماهیانه بوده و عملا تنها ۲۰ درصد از آنها در میدان حضور داشته اند.

وی اضافه کرد که این شرایط نتیجه سال ها فساد اداری در میان عناصر تحت حمایت عربستان بوده است.

عمرو البیض مسئول برجسته در شورای انتقالی جنوب یمن تاکید کرد: یک راهبرد مشخص وجود نداشت و ما شاهد سوء مدیریت بودیم.

محمد الباشا مشاور سابق دولت آمریکا نیز گفت که سرکردگان جریان مخالف جنبش انصارالله یمن با اختلافات داخلی خود باعث شدند خطوط دفاعی به خطر بیافتد.

وی اضافه کرد که در ائتلاف ضد انصارالله یمن به سرکردگی عربستان همبستگی سیاسی دیده نمی شود. هیچ فرماندهی یکپارچه ای وجود ندارد.

سی ان ان اضافه کرد که پیشروی نیروهای انصارالله یمن به سمت جزیره بریم در ورودی دریای سرخ طی روز جمعه باعث شد عملا کنترل تنگه باب المندب به دست این نیروها بیافتد.