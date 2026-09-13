انصارالله:حمایت مستقیم آمریکا، عامل اصلی ترور اسرائیل در غزه است

جوان آنلاین: دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن شهادت محمد عبدالسلام الیازوری، فرمانده گردان خان یونس و عضو شورای نظامی گردانهای القسام، شاخه نظامی جنبش حماس را به مردم فلسطین و گروههای مقاومت تسلیت گفت.
الیازوری در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسید.
دفتر سیاسی انصارالله ادامه داد: ادامه ترورها و نقض توافق آتشبس در غزه از سوی رژیم صهیونیستی، با حمایت مستقیم آمریکا و پوشش سیاسی کشورهای موسوم به «شورای صلح» انجام میشود.
این دفتر افزود: ملتی که رهبرانش در صفوف فداکاری پیشگام هستند، شایسته پیروزی است و ترورها نمیتوانند عزم و اراده آن را ضعیف کند.
انصارالله همچنین بر اهمیت تداوم حمایت از آرمان ملت فلسطین، افشای جنایتهای رژیم غاصب صهیونیستی و مقابله با طرحهای آن تأکید کرد.
دفتر سیاسی انصارالله در پایان خواستار ایستادگی قاطع در برابر تعرضها به مقدسات اسلامی، به ویژه مسجدالاقصی شد.