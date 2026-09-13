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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸
ورزش » ساير
بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

صعود تیم ملی بسکتبال به مرحله یک چهارم نهایی با غلبه بر اردن

بسکتبال تیم ملی بسکتبال با غلبه بر اردن و کسب دومین برد مرحله گروهی بازی های آسیایی، به مرحله یک چهارم صعود کرد.

جوان آنلاین: تیم ملی بسکتبال مردان ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات بسکتبال پنج‌نفره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، برابر اردن به میدان رفت و با نتیجه ۸۱ بر ۶۸ به پیروزی رسید.

تیم ملی ایران کوارتر نخست را با نتیجه ۲۰ بر ۱۹ به اردن واگذار کرد، اما در کوارتر دوم ۱۷ بر ۱۶ به برتری رسید تا دو تیم در پایان نیمه نخست در امتیاز ۳۶ برابر شوند.

ملی‌پوشان ایران در کوارتر سوم عملکرد بهتری داشتند و با نتیجه ۲۷ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند. در کوارتر چهارم نیز ایران ۱۸ بر ۱۶ برنده شد تا در مجموع با نتیجه ۸۱ بر ۶۸ اردن را شکست دهد و جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را به دست آورد.

محمد جمشیدی با کسب ۳۰ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود.

جایگاه نهایی تیم ملی ایران در جدول گروه B پس از برگزاری دیدار قطر و چین‌تایپه مشخص خواهد شد.

برچسب ها: بسکتبال ، بسکتبال ایران ، بسکتبال نوجوانان
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