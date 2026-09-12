جوان آنلاین: «عبدالعزیز بن حبتور» عضو شورای عالی سیاسی یمن در گفتوگو با «سبأنت» اظهار کرد: «جنایات نظام سعودی علیه ملت یمن در شمال و جنوب این کشور، در برابر دیدگان جهانیان آشکار و روشن است.»
به گزارش ایسنا، وی افزود: «اهدافی که نیروهای مسلح یمن مورد حمله قرار دادند، تجمعات و تحرکات نظامی عربستان بود که علیه مردم یمن سازماندهی شده بود.»
بن حبتور همچنین گفت: «عربستان از طریق کارزارهای فریب، ایجاد ترس و تحریک به دنبال تأمین منافع مردم یمن نیست.»
عضو شورای عالی سیاسی یمن گفت: «عربستان تلاش میکند میان مردم یمن شکاف ایجاد کند، ترس و نگرانی را در میان آنها گسترش دهد و از برخی یمنیها علیه برخی دیگر استفاده کند تا اهداف خود را محقق کرده و رنج مردم یمن را طولانیتر کند.»