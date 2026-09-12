کد خبر: 1379064
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

عربستان به‌دنبال ایجاد تفرقه میان یمنی‌ها است

2 عضو شورای عالی سیاسی یمن در اظهاراتی علیه عربستان گفت اقدامات ریاض علیه مردم یمن «آشکار و قابل مشاهده برای جهانیان» است و هدف از حملات رسانه‌ای و سیاسی عربستان را ایجاد اختلاف میان یمنی‌ها دانست.

جوان آنلاین: «عبدالعزیز بن حبتور» عضو شورای عالی سیاسی یمن در گفت‌و‌گو با «سبأنت» اظهار کرد: «جنایات نظام سعودی علیه ملت یمن در شمال و جنوب این کشور، در برابر دیدگان جهانیان آشکار و روشن است.»

به گزارش ایسنا، وی افزود: «اهدافی که نیرو‌های مسلح یمن مورد حمله قرار دادند، تجمعات و تحرکات نظامی عربستان بود که علیه مردم یمن سازمان‌دهی شده بود.»

بن حبتور همچنین گفت: «عربستان از طریق کارزار‌های فریب، ایجاد ترس و تحریک به دنبال تأمین منافع مردم یمن نیست.»

عضو شورای عالی سیاسی یمن گفت: «عربستان تلاش می‌کند میان مردم یمن شکاف ایجاد کند، ترس و نگرانی را در میان آنها گسترش دهد و از برخی یمنی‌ها علیه برخی دیگر استفاده کند تا اهداف خود را محقق کرده و رنج مردم یمن را طولانی‌تر کند.»

برچسب ها: یمن ، عربستان ، حمله رسانه ای
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