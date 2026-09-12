جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه در حاشیه اجلاس سران بریکس در هند با نخست وزیر اتیوپی دیدار و در خصوص همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رایزنی، رئیس جمهور روسیه در این دیدار گفت: روند رشد پایداری در تجارت دوجانبه شکل گرفته است. حجم مبادلات تجاری تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۳ برابر شده و همچنان رو به افزایش است که این نشانه خوبی است.

ولادیمیر پوتین در این باره افزود: اتیوپی سهم سازنده‌ای در فعالیت‌های بریکس دارد.

وی در ادامه همچنین از نخست وزیر اتیوپی برای شرکت در اجلاس روسیه- آفریقا در ماه اکتبر در مسکو دعوت کرد.