کد خبر: 1379057
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم حملات هوایی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان

5 منابع خبری گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطق مختلفی از جنوب لبنان را بمباران کرده‌اند.

جوان آنلاین: از پایگاه العهد، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز‌های خود به خاک لبنان، اطراف گذرگاه کفرتبنیت را بمباران کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی لبنان نیز از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به ارتفاعات علی الطاهر و تپه الدبشه خبر داد.

 رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.

برچسب ها: حمله هوایی ، رژیم صهیونیستی ، لبنان
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