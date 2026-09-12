کد خبر: 1379054
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار زلنسکی درباره کمبود موشک‌های پاتریوت

1 ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اظهاراتی با اشاره به نیاز این کشور به موشک‌های رهگیر پاتریوت پیش از آغاز زمستان، نسبت به کمبود این موشک‌ها هشدار داد و تاکید کرد که کی‌یف برای تامین موشک‌های پاتریوت با یک چالش بزرگ مواجه است.

جوان آنلاین: به نقل از اوکراین اینفو، زلنسکی در مصاحبه با شبکه دویچه‌وله اظهار کرد: روسیه در حال حاضر ماهانه ۱۴۰ موشک بالستیک تولید می‌کند و بر اساس استاندارد‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای انهدام آنها حداقل ۲۸۰ موشک رهگیر مورد نیاز خواهد بود.

وی افزود: دستیابی به چنین تعداد موشک رهگیر برای اوکراین ممکن نیست و حتی دریافت یکصد فروند موشک رهگیر در ماه نیز چالشی بسیار بزرگ است.

رئیس جمهور اوکراین همچنین با اشاره به اینکه اوکراین برای هر یک از ماه‌های دشوار پیش رو به ویژه ماه‌های سرد نیاز به یکصد تا یکصد و ۲۰ موشک رهگیر دارد، گفت: این واقعا یک چالش بزرگ است.

زلنسکی در ادامه با بیان اینکه اوکراین می‌تواند موشک‌های مورد نیاز خود را از ذخایر یا خطوط تولید آمریکا و همچنین در قالب بسته‌های کمک نظامی اروپا دریافت کند، افزود: درباره تامین این موشک‌ها با کشور‌های خاورمیانه نیز در حال رایزنی هستیم.

رئیس جمهور اوکراین همچنین از کشور‌های اروپایی خواست تا حداکثر حمایت را از اوکراین به عمل آورند و با اشاره به سامانه دفاع ضد موشک بالستیک اروپایی با نام «فریا» (FREYJA) یادآور شد: هدف این پروژه، دریافت نخستین نمونه از این سامانه برای آزمایش تا پایان ماه دسامبر است و پس از آن، تولید انبوه آن آغاز خواهد شد.

وی افزود: این پروژه یک آزمایش بزرگ، اما واقع‌بینانه است.

نشریه اکونومیست پیش‌تر در گزارشی با اشاره به اینکه اوکراین تقریبا تمام موشک‌های رهگیر مورد استفاده در سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت خود را مصرف کرده است، نوشته بود: این مشکل در کوتاه مدت هیچ راه‌حلی ندارد.

در گزارش اکونومیست آمده است: جنگ آمریکا علیه ایران موجب کاهش شدید ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت آمریکا شده است و هیچ‌یک از شرکای اوکراین نیز با توجه به چشم‌انداز محدود جایگزینی این موشک‌ها، تمایلی به واگذاری رهگیر‌های خود به کی‌یف ندارند.

این گزارش می‌افزاید: با وجود برخی تحولات امیدوارکننده، هیچ‌یک از آنها امکان کمک به اوکراین در کوتاه‌مدت را فراهم نمی‌کند.

بر اساس این گزارش، کی‌یف قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ دو سامانه قدیمی‌تر فرانسوی - ایتالیایی «اس‌ای‌ام‌پی/تی» به همراه موشک‌های رهگیر «آستر» و در سال ۲۰۲۷ نیز هشت سامانه جدید «اس‌ای‌ام‌پی/تی ان‌جی» دریافت کند.

در ادامه گزارش اکونومیست با اشاره به اینکه احتمال دارد کی‌یف بتواند مجوز تولید موشک‌های «آستر» در داخل اوکراین را دریافت کند، تاکید شده است که تحقق این امر به زمان نیاز خواهد داشت.

نشریه اکونومیست پیش‌تر نیز در گزارشی با اشاره به کمبود فزاینده موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت، نوشت: این موضوع باعث ایجاد وحشت در اوکراین و نگرانی سایر کشور‌هایی شده است که به این سلاح متکی هستند.

برچسب ها: زلنسکی ، اوکراین ، پاتریوت
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